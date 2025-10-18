Logo SportMediaset

Tennis: Ningbo Open, Alexandrova raggiunge Rybakina in finale

18 Ott 2025 - 15:40

La russa Ekaterina Alexandrova ha raggiunto Elena Rybakina nella finale del torneo WTA 500 di Ningbo (Cina), sconfiggendo in due set (6-3, 6-4) la connazionale Diana Shnaider. Rybakina, che in semifinale ha eliminato Jasmin Paolini, potrà quindi guadagnare punti nella corsa alle WTA Finals di Riad. La kazaka é nona a meno di 200 punti dall'azzurra Paolini e dalla russa Mirra Andreeva, rispettivamente settima e ottava nella classifica che determina l'accesso alle Finals. Vincendo domani la finale di Ningbo contro Alexandrova, Rybakina si avvicinerebbe ancora a Paolini e Andreeva. Sei giocatrici si sono già qualificate alle Finals: Aryna Sabalenka (1a), Iga Swiatek (2a), Coco Gauff (3a), Amanda Anisimova (4a), Jessica Pegula (5a) e Madison Keys (6a), vincitrice dell'Australian Open a gennaio.

