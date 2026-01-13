Sci alpino, slalom Flachau: in testa Shiffrin e azzurre indietro

L'americana Mikaela Shiffrin in 56.22 e' in testa dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Dietro di lei la sua connazionale Paula Moltzan in 56.41 e l'austriaca Katharina Truppe in 56.57. Per l'Italia sulla pista intitolata al grande campione locale Hermann Maier con una serie di grandi dossi, temperatura sopra lo zero ed un fondo trattato con il sale per tentare di evitare che si deteriori troppo - dopo la prova delle prime trenta atlete la migliore dopo vari errori e' Lara Della Mea, al momento 20/a in 59, 16 con il pettorale 18 . Subito alle sue spalle, con il pettorale 21, la trentina Martina Peterlini in 59.18. Seconda manche alle 20,45.