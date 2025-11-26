Pallanuoto, Setterosa al lavoro: chiuso collegiale e 28/12 test con la Cina

Quattro giorni di lavoro, nuoto, test fisici e tanto altro. Cementare il nuovo gruppo dopo un'estate di crescita e tornare protagoniste verso i campionati europei di Funchal, in Portogallo in programma dal 26 gennaio al 5 febbraio, questo il focus del Setterosa che è ripartito dal centro federale di Ostia verso il 2026 ricco di impegni: si comincerà con gli Europei, poi la Coppa del Mondo e infine i Giochi del Mediterraneo. Tante novità come il nuovo capitano Roberta Bianconi che a trentasei anni, peraltro unica superstite dall'ultimo titolo continentale e ultimo oro femminile di Eindhoven 2012, proverà a guidare un gruppo che, dopo una pausa di un anno, ha ritrovato Chiara Tabani e Claudia Marletta che, insieme ad Agnese Cocchiere, Dafne Bettini e una ritrovata goleador Sofia Giustini capocannoniere dell'A1, faranno da chiocce a tante giovani che si stanno mettendo in evidenza in un campionato fin qui di buon livello e quanto mai incerto. Il secondo collegiale della Nazionale è previsto a dicembre quando ci sarà la sosta del campionato. Poi la prima amichevole ufficiale il 28 dicembre ad Avezzano contro la Cina. Ventidue le convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo: Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto), Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Paola Di Maria, Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi e Margherita Minuto (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Vittoria Sbruzzi, Beatrice Cassarà, Morena Leone e Claudia Marletta (L'Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste), Gaia Acerbotti (SS Lazio Nuoto). Completano lo staff gli assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, i medici Gianluca Camilleri e Beatrice Berti e il nutrizionista Giovanni De Francesco.