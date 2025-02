Sci alpino, il bilancio azzurro del dt Carca: "Bene la velocità, slalom da rivedere"

"Per quanto riguarda il gigante, con Luca De Aliprandini è stato fatto un grande lavoro: nella prima manche era di fatto a pari merito con la medaglia d'oro e l'argento su una pista e una neve che non ama. Nella seconda ha lasciato qualcosa per la tanta aggressività per provare ad attaccare il podio, come successo anche a diversi top - ha dichiarato ancora Carca - ora è quinto al mondo. Della Vite è veloce ma continua a sbagliare troppo; Vinatzer ha avuto un calo in gigante; abbiamo analizzato il perchè, non essendo al top nella sua disciplina può succedere. Franzoni ha fatto quello che ci aspettiamo che faccia nei prossimi anni". "La formazione maschile non ha raccolto medaglie, a parte il parallelo a squadre, ma ce la siamo giocata in tutte le gare: SuperG, discesa, combinata a squadre, gigante. Siamo stati lì, a decimi - ha proseguito Carca - Paris è tornato in alto dopo mesi difficili, è stato quarto in discesa, ha commesso un grave errore in superG, la gara che mi da più rimpianti. Paris e Franzoni potevano fare davvero bene, peccato per gli errori ma la velocità c'è". "Abbiamo avuto le carte per giocarcela, ma le medaglie le prendono solo in tre: la Svizzera ha dominato, l'Austria è cresciuta qui a Saalbach. In slalom invece dobbiamo riuscire con il lavoro dei giovani a mettere un po' in ordine la squadra", ha concluso.