Sci alpino: Brignone torna a sciare, allenamento a Cervinia

30 Lug 2026 - 12:13
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Federica Brignone torna a sciare con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia (Aosta) che svolgerà oggi e domani in compagnia del fratello-allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di supergigante e gigante, dopo avere chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tapa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora saranno passati 'appena' 151 giorni, nulla a confronto dei 292 giorni che seguirono al suo rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l'operazione risalente al 3 aprile 2025.

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