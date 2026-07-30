Canottaggio: venerdì al via gli Europei a Varese, 50 azzurri in gara

Saranno cinquanta le vogatrici e i vogatori azzurri in gara da venerdì a domenica prossimi a Varese in occasione degli Europei Assoluti. Ventuno gli equipaggi al via selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonici: quattordici tra gli olimpici, quattro tra i paralimpici e tre tra i Pesi Leggeri. I singolisti saranno Gabriel Soares e Sophie Souwer. Laura Meriano e Alice Codato, dopo la storica (prima femminile italiana in 187 anni di storia) vittoria a Henley, saranno sulla linea di partenza del due senza femminile, specialità in cui sono vicecampionesse europee. Nel due senza maschile, dopo il bronzo in Coppa del Mondo a Plovdiv, tocca ancora a Matteo Lodo e Giovanni Codato. Clara Guerra e Alice Gnatta, a un mese e mezzo dal primo successo dell'Italia femminile in Coppa del Mondo, vanno alla ricerca della continuità nel doppio, specialità che vedrà impegnati anche Niels Torre e Marco Selva. Riconferma, dopo il terzo posto di Plovdiv, anche per il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Nuova formazione, invece, per il quattro senza maschile con al via Davide Comini, Gennaro Di Mauro, Davide Verità e Alessandro Gardino. Nel quattro di coppia femminile esordio per la formazione composta da Gaia Umbra Chiavini, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Sara Borghi. Grande attesa per i vicecampioni olimpici e campioni mondiali Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. L'otto femminile vedrà competere le azzurre protagoniste anche nel due senza, doppio e quattro senza:Clara Guerra, Alice Gnatta, Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Giorgia Pelacchi, Laura Meriano e la capovoga Alice Codato (tim. Emanuele Capponi). L'otto maschile registra la novità dell'innesto di Andrea Panizza, quindi anch'egli impegnato in doppia gara, al posto dell'infortunato Alfonso Scalzone: occuperà il terzo carrello con Salvatore Monfrecola spostato al settimo. Confermati Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Nunzio Di Colandrea e il capovoga Giuseppe Vicino con al timone Alessandra Faella. Tra i Pesi Leggeri gareggiano il singolista Luca Borgonovo, il doppio femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol, il doppio maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo. Tra i paralimpici, Giacomo Perini affronterà gli Europei nel singolo PR1 dopo il bronzo vinto nel 2025. Il doppio mix PR2 vedrà all'opera Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni, il doppio mix PR3 Marta Pozzi e Luca Conti. Nel quattro con PR3 si misurano Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk con al timone Chiara Reto.