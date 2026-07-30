VNL Finals, l'Italia superata 3-0 dagli USA, azzurri eliminati ai quarti

Si conclude ai quarti di finale il percorso dell’Italia in Volleyball Nations League in virtù della sconfitta subita oggi alla Beilun Sport and Arts Centre con il punteggio di 0-3 (22-25, 21-25, 21-25) contro gli Stati Uniti, una delle migliori formazioni al mondo.
Nella gara di oggi gli azzurri non sono riusciti a esprimere il loro miglior gioco e dall’altra parte gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà l’Italia. Rimane certamente il rammarico per questa battuta d’arresto arrivata dopo tre week nelle quali gli azzurri avevano ottenuto tre vittorie a Ottawa (week 1), due a Lubiana (week 2) e tre a Osaka (week 3). Nella fase intercontinentale gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti (3-2) nel match giocato lo scorso 15 giugno alla TD Place Arena di Ottawa.
Alle 13.30 italiane, sempre alla Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, si giocherà l'ultimo quarto di finale, che vedrà in campo Polonia e Ucraina. Domani sarà giornata di recupero per tutte le semifinaliste. La prima semifinale sarà USA-Giappone, mentre la Slevenia attende di conoscere la propria avversaria dopo il match tra Polonia e Ucraina.
Per questa gara il CT de Giorgi ha schierato la diagonale composta da Giannelli- Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero: Gli Stati Uniti di Karch Kiraly, invece, con: Anderson, Averill, Christenson, Hanes, Champlin, Shoji libero.
Nel primo set l'Italia è partita un po' contratta e gli Stati Uniti si sono portati avanti (6-9) con De Giorgi che ha chiamato il primo time out della gara. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno cominciato a giocare con maggiore fluidità e hanno ricucito in parte lo svantaggio con Romanò che ha firmato il -3 (9-12). Nelle fasi successive le due squadre non si sono risparmiate e hanno dato vita ad una pallavolo di alto livello (13-15). Mattia Bottolo è stato poi bravo a trovare il pareggio sul 17-17. A questo punto la gara diventata vibrante ha visto gli Stati Uniti procedere nuovamente avanti con vantaggi minimi (18-19, 19-20). È ancora Romanò ben imbeccato da Giannelli a consentire all'Italia di rimanere attaccata al set (20-21). Nel finale gli USA hanno trovato il decisivo allungo e chiuso in proprio favore il set (25-22).
In avvio di secondo set i ragazzi di De Giorgi sono partiti bene e trovato per primi il vantaggio, ma ben presto gli Stati Uniti hanno prima ristabilito la parità e poi trovato il punto del sorpasso (4-5). Primo cambio operato da coach De Giorgi con Porro entrato al posto di Lavia. Nelle fasi successive Hanes trova l'ace che vale il + 3 (9-6) per gli Stati Uniti. Prest, però, è Giovanni Sanguinetti che risponde con un servizio vincente che vale il -1 (8-9). In questa fase gli Usa sono stati bravi al servizio e il loro vantaggio è cresciuto (8-13) e il tecnico azzurro ha chiamato il time out. Dentro anche Laurenzano al posto di Balaso. L'Italia ha provato a reagire e con Bottolo ha trovato l’ (11-15). È ancora il servizio americano a far male e con Champlin trovano il diciassettesimo punto del set. Gli azzurri da parte loro hanno provato a rimanere in scia ma l'attacco USA ha continuato a mettere giù palloni pesanti fino al definitivo 25-21 arrivato al terzo set ball utile.
Terso set iniziato all'insegna dell'equilibrio (4-4). L'Italia, in questo parziale, è apparsa più arrembante e ha trovato il vantaggio con Porro (7-6). Successivamente l'ace di Sanguinetti conduce gli azzurri sul + 3 (11-8), massimo vantaggio fin qui. Gli azzurri in questa fase hanno continuato a premere forte sull'acceleratore e Bottolo ha trovato il (13-9). La reazione statunitense non si è fatta attendere e hanno ricucito in parto lo svantaggio (15-13). Successivamente gli usa hanno trovato prima il pareggio (17-17) e poi il sorpasso (17-18). Una volta preso il comando gli americani non lo hanno più mollato e hanno chiuso set e match 25-21.