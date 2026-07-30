VNL Finals, l'Italia superata 3-0 dagli USA, azzurri eliminati ai quarti

In avvio di secondo set i ragazzi di De Giorgi sono partiti bene e trovato per primi il vantaggio, ma ben presto gli Stati Uniti hanno prima ristabilito la parità e poi trovato il punto del sorpasso (4-5). Primo cambio operato da coach De Giorgi con Porro entrato al posto di Lavia. Nelle fasi successive Hanes trova l'ace che vale il + 3 (9-6) per gli Stati Uniti. Prest, però, è Giovanni Sanguinetti che risponde con un servizio vincente che vale il -1 (8-9). In questa fase gli Usa sono stati bravi al servizio e il loro vantaggio è cresciuto (8-13) e il tecnico azzurro ha chiamato il time out. Dentro anche Laurenzano al posto di Balaso. L'Italia ha provato a reagire e con Bottolo ha trovato l’ (11-15). È ancora il servizio americano a far male e con Champlin trovano il diciassettesimo punto del set. Gli azzurri da parte loro hanno provato a rimanere in scia ma l'attacco USA ha continuato a mettere giù palloni pesanti fino al definitivo 25-21 arrivato al terzo set ball utile.