Tennis, Atp Los Cabos: Darderi si ritira dopo tre game

Inaspettato ritiro per Luciano Darderi sul cemento di Los Cabos, in Messico. Il 24enne azzurro, n.23 del ranking Atp e seconda testa di serie del torneo, si è ritirato all'esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, n.116 del ranking, sul punteggio di 3-0 per il suo avversario, dopo appena 22 minuti di partita, per un problema fisico. Nelle ultime due settimane Darderi è stato finalista sulla terra di Bastad (battuto da Rublev) e semifinalista su quella dell'Estoril (stoppato da Blockx). In questa stagione ha conquistato il titolo a Santiago del Cile (quinto trofeo Atp in carriera) ed è stato finalista a Buenos Aires e a Bastad.