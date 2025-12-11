Logo SportMediaset

Sci alpino, al via Cdm di cross: doppietta azzurra con Deromedis e Zorzi

11 Dic 2025 - 16:29

Simone Deromedis trionfa, Edoardo Zorzi è nella sua scia: la coppa del mondo di SkiCross si apre in Val Thorens, in Francia, con una storica doppietta azzurra. Per la prima volta due italiani si ritrovano fianco a fianco in una big final nel massimo circuito e completano l'opera dominando la scena, con il trentino Deromedis a cogliere il sesto successo della carriera ed il bergamasco Zorzi a celebrare nel migliore dei modi il proprio debutto nell'atto conclusivo. La finale è sfida tutta italo-francese con i due padroni di casa Melvin Tchiknavorian e Youri Duplessis Kergomard a contendere il podio agli azzurri. Deromedis prende subito il comando, Zorzi lo segue ed i due transalpini si intralciano tra loro. La fuga azzurra arriva fino al tragurdo, con Duplessis che tenta invano di ricucire lo strappo. Deromedis aveva saputo imporsi in gara 1 a Val Thorens anche l'anno passato, avviando così una stagione di altissimo profilo, rallentata solo dalla rovinosa caduta di Creighleit a metà marzo, imprevisto che l'ha poi rallentato verso la corsa alla Coppa del Mondo e alla riconferma del titolo iridato conquistato nel 2023. Deromedis e Zorzi hanno condiviso anche la prima delle due semifinali, conclusa con l'analogo piazzamento della sfida conclusiva: nei turni precedenti, entrambi hanno messo in campo tanta velocità che ha consentito loro di mantenersi costantemente a distanza dai guai. Vincente in batteria ed in semifinale, il venticinquenne Deromedis ha ceduto solo momentaneamente la testa al solo Alex Fiva nei quarti, mentre il ventinovenne Zorzi - mai meglio di ottavo prima di oggi - ha firmato il proprio ottavo per poi cedere strada all'austriaco Aujesky nei quarti e naturalmente a Deromedis nei due turni successivi. "Per me questa gara è speciale - il commento di Deromedis -, ho perso un paio di mesi fa mio nonno e dedicargli una vittoria per me rappresentava una motivazione ulteriore. Ed è speciale essere sul podio con Edoardo che meritava un simile successo: abbiamo dimostrato di essere una grande squadra". Domani gara 2, con partenza degli ottavi maschili dalle 12:30. In gara torneranno Deromedis, Galli, Zorzi, Zuech insieme a Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.

