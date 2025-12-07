Sci alpinismo: De Silvestro-Boscacci secondi in staffetta mista Cdm

Alba De Silvestro e Michele Boscacci portano l'Italia sul podio nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di sci alpinismo: i coniugi azzurri sono secondi nella staffetta mista che a Solitude, negli Stati Uniti, ha aperto un inverno storico per lo sci alpinismo, specialità che attende il debutto sul palcoscenico a cinque cerchi nei prossimi Giochi invernali di Milano Cortina 2026. In attesa delle sfide che si terranno a Bormio, l'Italia piazza subito una zampata da podio: la bellunese ed il valtellinese, compagni anche nella vita, sono secondi solamente ai padroni di casa degli Stati Uniti Anna Gibson e Cameron Smith, vincitori in 32'17″6 con un margine di 51″1 sulla coppia italiana, preceduta sul traguardo anche dai tedeschi Tatjana Paller / Finn Hösch, penalizzati però di 30″ e di conseguenza retrocessi in quarta piazza, a vantaggio anche degli svizzeri Thibe Deseyn / Arno Lietha, terzi. Alba De Silvestro è magistrale in prima frazione a presentarsi per prima in zona cambio, ma con il progredire della gara i padroni di casa salgono di giri fino a prendere il largo. Boscacci duella con Hösch ma nel finale il tedesco sembra avere la meglio, salvo incappare nella penalità che gli costerà il podio. Inizia col piede giusto la stagione azzurra, in un sabato statunitense che vede la seconda coppia italiana formata da Katia Mascherona e Luca Tomasoni chiudere al quarto posto la finale B vinta dagli altri statunitensi Hali Hafeman/Griffin Briley. Domenica la tappa di Solitude si completa con la sprint individuale.