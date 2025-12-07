Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpinismo: De Silvestro-Boscacci secondi in staffetta mista Cdm

07 Dic 2025 - 10:04

Alba De Silvestro e Michele Boscacci portano l'Italia sul podio nella prima gara stagionale di Coppa del Mondo di sci alpinismo: i coniugi azzurri sono secondi nella staffetta mista che a Solitude, negli Stati Uniti, ha aperto un inverno storico per lo sci alpinismo, specialità che attende il debutto sul palcoscenico a cinque cerchi nei prossimi Giochi invernali di Milano Cortina 2026. In attesa delle sfide che si terranno a Bormio, l'Italia piazza subito una zampata da podio: la bellunese ed il valtellinese, compagni anche nella vita, sono secondi solamente ai padroni di casa degli Stati Uniti Anna Gibson e Cameron Smith, vincitori in 32'17″6 con un margine di 51″1 sulla coppia italiana, preceduta sul traguardo anche dai tedeschi Tatjana Paller / Finn Hösch, penalizzati però di 30″ e di conseguenza retrocessi in quarta piazza, a vantaggio anche degli svizzeri Thibe Deseyn / Arno Lietha, terzi. Alba De Silvestro è magistrale in prima frazione a presentarsi per prima in zona cambio, ma con il progredire della gara i padroni di casa salgono di giri fino a prendere il largo. Boscacci duella con Hösch ma nel finale il tedesco sembra avere la meglio, salvo incappare nella penalità che gli costerà il podio. Inizia col piede giusto la stagione azzurra, in un sabato statunitense che vede la seconda coppia italiana formata da Katia Mascherona e Luca Tomasoni chiudere al quarto posto la finale B vinta dagli altri statunitensi Hali Hafeman/Griffin Briley. Domenica la tappa di Solitude si completa con la sprint individuale.

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:10
F1: Sinner ad Abu Dhabi, visita al paddock e saluto ad Antonelli
11:10
Sci nordico: Gismondi sesta in 10 km tl a Trondheim
10:04
Sci alpinismo: De Silvestro-Boscacci secondi in staffetta mista Cdm
09:29
Snowboard: CdM, Mirko Felicetti trionfa a Mylin nel gigante parallelo
23:32
F1, Piastri avverte: "Ordini scuderia? Anche io posso vincere Mondiale"