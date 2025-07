Scherma: Mondiali, sciabola maschile in semifinale, fioretto donne ai quarti

Il team degli sciabolatori azzurri, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, si qualifica per le semifinali della sciabola a squadre ai Mondiali di Tbilisi, in Georgia. Dopo il vittorioso esordio di ieri nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, oggi negli ottavi hanno superato con il risultato di 45-39 la Germania con una bella prova di personalità, recuperando immediatamente uno svantaggio iniziale. Poi nei quarti gli azzurri hanno sconfitto anche la Polonia 45-28. Nel fioretto donne a squadre, invece, le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi hanno debuttato negli ottavi di finale battendo la Romania con il punteggio di 45-4, scarto che racconta inequivocabilmente l'andamento del match in cui le azzurre hanno rotto il ghiaccio, approdando ai quarti.