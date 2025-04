Scherma: Mazzone, 13 medaglie a Europei U23, primato Italia

"Tredici medaglie azzurre agli Europei Under 23. L'edizione di Tallinn 2025 ha certificato il primato della scherma italiana in una categoria decisiva per il nostro movimento, terra di mezzo tra i Giovani e gli Assoluti, a cui la Federazione tiene moltissimo". È il messaggio del Presidente federale Luigi Mazzone al termine della kermesse continentale Under 23 che ha visto l'Italia primeggiare con 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi. "Abbiamo vinto il Medagliere, superando la Francia anche per numero di ori grazie a un'ultima giornata super, e abbiamo soprattutto portato sul podio tutte le sei squadre schierate in Estonia. Significa che tutti i nostri 24 azzurri convocati sono tornati a casa con (almeno) una medaglia - ha proseguito il presidente Mazzone -. Complimenti all'intera delegazione guidata a Tallinn da Federico Vismara, un grande lavoro. Bravissimi, ragazzi e ragazze! Non solo il presidente, ma tutta la scherma italiana è veramente orgogliosa di voi".