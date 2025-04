Atletica, 32 azzurri convocati per le World Relays del 10 e 11 maggio in Cina

Antonio La Torre, direttore tecnico della squadra nazionale italiana di atletica, ha comunicato la composizione della spedizione italiana che volerà tra pochi giorni a Guangzhou in Cina, dove sabato 11 e domenica 12 maggio si disputeranno le World Relays 2025, l'evento mondiale riservato alle staffette che determinerà per le due 4x100, le due 4x400 e per la 4x400 mista, 14 dei 16 posti disponibili ai mondiali di Tokyo dal 13 al 21 settembre, con l'aggiunta nell'ambito della manifestazione di una prova sperimentale per la nuova 4x100 mista, disciplina che non farà parte del prossimo programma mondiale ma che dovrebbe certamente farne parte nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono 32 gli atleti selezionati equamente divisi tra 16 uomini e 16 donne, e tra questi anche i campioni olimpici di Tokyo della 4x100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, l’argento mondiale di Budapest Roberto Rigali e l’oro europeo di Roma Matteo Melluzzo, ma anche gli argenti europei della 4x400 mista Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari, gli argenti continentali sempre di Roma 2024 Vladimir Aceti e Riccardo Meli, oltre che le staffettiste di bronzo della 4x100 a Monaco 2022 Dalia Kaddari e Alessia Pavese. Nell'evidenziare l'assenza già da tempo annunciata di Marcell Jacobs alle prese con un fastidioso infortunio patito a fine marzo, ma anche della recente campionessa europea e argento mondiale indoor sui 60 metri, Zaynab Dosso, vanno segnalate le presenze invece di quattro debuttanti assoluti in nazionale assoluta quali le velociste pure Gaya Bertello e Alice Pagliarini, e gli specialisti dei 400 Francesco Domenico Rossi e Clarissa Vianelli.