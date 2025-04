Atletica, Tortu debutta sui 200 metri della Diamond League di Doha il prossimo 16 maggio

Filippo Tortu, campione europeo di Roma 2024 con la staffetta 4x100 oltre che medaglia d'argento nei 200 metri, debutterà in gara individuale nella nuova stagione agonistica il 16 maggio in occasione della terza tappa della Diamond League, programmata allo Sports Club Stadium di Doha in Qatar, dove sarà impegnato sui 200 metri. Ricordiamo che il 26enne velocista azzurro farà parte della squadra azzurra che parteciperà alle World Relays in programma il 10 e 11 maggio a Guangzhou in Cina.