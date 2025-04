Tennis: Berrettini si ritira dopo il primo set con Draper a Madrid

Matteo Berrettini si ritira dopo il primo set contro il britannico Jack Draper nella sfida valida per l'accesso agli ottavi del 'Masters 1000' di Madrid. Il primo parziale conquistato da Draper 7-6 (2) ha sentenziato la fine del match, con l'azzurro che preferisce preservarsi in vista dei prossimi tornei. Berrettini in virtù del suo problema agli addominali ha voluto terminare in anticipo la sua avventura al torneo di Madrid. Berrettini aveva accusato problemi addominali in occasione del debutto contro lo statunitense Marcos Giron.