Atletica, Sibilio: debutto stagionale sui 400 piani allo stadio Maradona

Alessandro Sibilio, 26enne atleta napoletano primatista italiano dei 400 ostacoli, specialità in cui ha conquistato l'argento nei Campionati Europei di Roma 2024 dietro al fenomeno norvegese Karsten Warholm, farà il suo debutto agonistico nella nuova stagione 2025 sulla pista di casa, quella dello Stadio Maradona, dove si cimenterà domani sera 30 aprile verso le 20, nell’ambito della decima edizione dell'Enterprise Meeting, sui 400 piani, una disciplina dove peraltro tre anni fa ha ottenuto un eccellente personale di 45"08 a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Per l'ostacolista azzurro sarà la prima gara dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto, nel contesto per lui più ideale in quanto sulla pista dei suoi allenamenti quotidiani all'interno dell'impianto che tanto ama, perché gioca la sua squadra del cuore, nell'attesa poi di fare l'esordio nella sua disciplina principale dei 400 ostacoli che, salvo ulteriori novità, dovrebbe essere in occasione del Meeting Internazionale di Savona del successivo 21 maggio, da lui già programmato.