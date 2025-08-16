Scherma, il 13 settembre la XV edizione della maratona 'A Fil di Spada'

Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare uno dei luoghi più iconici al mondo in una pedana a cielo aperto dove la scherma diventa spettacolo, cultura e inclusione. In occasione del World Fencing Day 2025, infatti, "A Fil di Spada" sarà ancora una volta simbolo della forza aggregante e universale di questa disciplina, richiamando schermidori da tutto il mondo e migliaia di spettatori. L'hashtag scelto è #fencingforfriendship e la conduzione sarà affidata al maestro Renzo Musumeci Greco e a una leggenda dello sport quale è Novella Calligaris.