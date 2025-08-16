Scherma, il 13 settembre la XV edizione della maratona 'A Fil di Spada'

La scherma tornerà protagonista nel cuore della Capitale, con uno degli eventi più suggestivi, inclusivi e internazionali dell'intero panorama promozionale. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16:00ce fino alle 20:30, la Piazza della Rotonda, davanti al maestoso colonnato del Pantheon, farà da teatro alla XV edizione di "A Fil di Spada" - Memorial Enzo Musumeci Greco, la maratona di assalti che unisce atleti, appassionati e semplici curiosi nel nome dello sport e dell'aggregazione.
Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare uno dei luoghi più iconici al mondo in una pedana a cielo aperto dove la scherma diventa spettacolo, cultura e inclusione. In occasione del World Fencing Day 2025, infatti, "A Fil di Spada" sarà ancora una volta simbolo della forza aggregante e universale di questa disciplina, richiamando schermidori da tutto il mondo e migliaia di spettatori. L'hashtag scelto è #fencingforfriendship e la conduzione sarà affidata al maestro Renzo Musumeci Greco e a una leggenda dello sport quale è Novella Calligaris.
Non servono iscrizioni, né comunicazioni preventive per esser protagonisti di questa festa: basta presentarsi, impugnare l'arma e salire in pedana. Tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt ricordo, mentre per chi lo desidera sarà possibile utilizzare gli spogliatoi dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco, a pochi metri dalla piazza, dove saranno anche organizzate visite guidate alla Casa Museo e un concorso fotografico a tema, con regolamento e premi dedicati.
Scherma olimpica, paralimpica e non vedenti: tutti insieme per un unico messaggio, quello dell'inclusione e della condivisione attraverso lo sport. Un ponte tra generazioni, abilità e culture che rende "A Fil di Spada" un autentico evento globale.
Numerose autorità e ospiti del mondo sportivo e culturale interverranno nel corso del pomeriggio. Il tutto sotto l'egida dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco, con il patrocinio delle massime istituzioni civili e sportive, con in testa la Federazione Italiana Scherma che, su delibera del Consiglio presieduto da Luigi Mazzone, supporterà un'edizione storica, la numero 15, che aprirà idealmente la nuova stagione in pedana.
Commenti (0)