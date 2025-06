Scherma, Europei: Errigo fuori agli ottavi nel fioretto donne

Prendono il via oggi i Campionati Europei Assoluti Genova 2025. La kermesse continentale, che torna in Italia dopo 13 anni dall'edizione di Legnano 2012, si apre con le competizioni individuali del fioretto femminile e della sciabola maschile. Quattro le fiorettiste azzurre del CT Simone Vanni in pedana, con la campionessa olimpica Arianna Errigo eliminata negli ottavi per 15-11 a sorpresa dalla greca Chaldaiou. Si qualifica per i quarti, invece, Martina Batini che ha battuto la polacca Poloziuk 15-13.