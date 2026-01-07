Scherma: da domani gli azzurri in pedana a Fujairah, Tunisi, Hong Kong e Parigi

Sciabola in Tunisia - Dopo la tappa del mese scorso a Orleans, la sciabola si sposta a Tunisi per il secondo Grand Prix della stagione, circuito d'élite che prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato. Il programma del GP tunisino, sulle pedane della Cité Olympique Rades, prevede venerdì 9 gennaio le qualificazioni femminili, sabato 10 i preliminari della prova maschile e domenica i tabelloni principali delle due competizioni. La schiera delle 12 sciabolatrici del CT Andrea Aquili sarà guidata da Michela Battiston, salita alla 4^ posizione del ranking mondiale dopo il trionfo di Orlenas, con il bronzo del Grand Prix francese Mariella Viale (20), e poi Chiara Mormile (22), Eloisa Passaro (35), Manuela Spica (59), Claudia Rotili (61), Martina Criscio (66), Alessia Di Carlo (71), Michela Landi (77), Carlotta Fusetti (79), Rebecca Gargano (156) e Vittoria Mocci (185). Nella prova maschile stop precauzionale per Luca Curatoli: il numero 4 al mondo sta infatti gestendo un problema fisico, seguendo un percorso di lavoro differenziato, e osserverà un turno di riposo. Gli sciabolatori del Commissario tecnico Andrea Terenzio in pedana a Tunisi saranno Michele Gallo (attualmente 12° della classifica mondiale), Pietro Torre (28), Dario Cavaliere (39), Leonardo Dreossi (55), Cosimo Bertini (84), Mattia Rea (94), Matteo Neri (96), Edoardo Cantini (109), Marco Mastrullo (113), Marco Stigliano (179), Edoardo Reale (194) e Lupo Veccia Scavalli (270). Con i CT Aquili e Terenzio, in Tunisia lavoreranno i maestri Leonardo Caserta e Alberto Pellegrini, il medico Beatrice Taffelli e i fisioterapisti Daniele Palermo e Andrea Giannattasio. Fiorettiste in Asia - Si sdoppia, tra le prove femminili di Hong Kong e la tappa maschile di Parigi, la Coppa del Mondo di fioretto. Seppur in Continenti e con fusi orari diversi (le gare asiatiche delle donne inizieranno nella notte italiana per concludersi quando nel nostro Paese sarà mattina), entrambi gli appuntamenti proporranno il "calendario classico" con preliminari venerdì 9 gennaio, tabelloni principali delle competizioni individuali il sabato e chiusura domenica con le prove a squadre per le quali il Commissario tecnico Simone Vanni definirà i quartetti alla vigilia. Affronteranno la trasferta di Hong Kong, che sarà sede anche nel Mondiale 2026 nel prossimo mese di luglio, le fiorettiste Martina Favaretto (numero 2 al mondo), Anna Cristino (5), Martina Batini (6), Arianna Errigo (8), Martina Sinigalia (17), Irene Bertini (20), Alice Volpi (21), Elena Tangherlini (24), Francesca Palumbo (26), Carlotta Ferrari (32), Aurora Grandis (48) e Giulia Amore (145). L'Italia del fioretto femminile, che ha dominato le prime tappe di Palma de Maiorca (vittoria di Favaretto) e Busan (a segno Batini) sia a livello individuale che a squadre, sarà guidata sulle pedane dell'AsiaWorld Expo dai maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini e Luca Simoncelli, supportati dal medico Sebastiano Vasta e dal fisioterapista Fabrizio Scopece.