Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-EA7 Milano 92-84

26 Feb 2026 - 22:31
© olimpia milano

© olimpia milano

La vittoria in Coppa Italia non inverte in trend dell'Eurolega. L'EA7 Milano viene sconfitta 84-92 dall'Hapoel Tel Aviv che arrivava da cinque sconfitte consecutive: per la squadra di coach Poeta l'obiettivo play-in è sempre più lontano, praticamente una chimera. Milano è con rotazioni ridotte: Booker alza bandiera bianca a poche ore dalla palla a due e si unisce alla lista degli indisponibili, con Flaccadori, Tonut e Mannion concessi alla Nazionale. Pronti, via e l'EA7 subisce un parziale di 19-4. La partita sembra già scappata (complice una tripla di Malcolm da centrocampo mentre cercava un lob) ma la reazione dell'Olimpia non si fa attendere e dopo l'intervallo arriva il sorpasso (51-54). È però un fuoco di paglia perché la squadra di Itoudis torna sul +10 (71-61) con il trio Bryant (25 e 8 assist) - Micic (18 e 9 rimbalzi) - Uturu (16). Per Milano sono superflui i 22 di LeDay e i 16 di Nebo.

basket
olimpia
milano
hapoel
eurolega

Ultimi video

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

I più visti di Altri Sport

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:31
Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-EA7 Milano 92-84
15:20
Cagliari, Pisacane: "A Parma decisivo l'atteggiamento. Cuesta? Io e lui diamo identità precise"
13:26
Sci: Goggia 3^ nella seconda prova di discesa libera Soldeu, Brignone a riposo
13:19
Tennis, Atp Dubai: Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio
12:44
Coppa del Mondo, discesa: Franzoni il più veloce prima prova a Garmisch