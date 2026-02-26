Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-EA7 Milano 92-84

La vittoria in Coppa Italia non inverte in trend dell'Eurolega. L'EA7 Milano viene sconfitta 84-92 dall'Hapoel Tel Aviv che arrivava da cinque sconfitte consecutive: per la squadra di coach Poeta l'obiettivo play-in è sempre più lontano, praticamente una chimera. Milano è con rotazioni ridotte: Booker alza bandiera bianca a poche ore dalla palla a due e si unisce alla lista degli indisponibili, con Flaccadori, Tonut e Mannion concessi alla Nazionale. Pronti, via e l'EA7 subisce un parziale di 19-4. La partita sembra già scappata (complice una tripla di Malcolm da centrocampo mentre cercava un lob) ma la reazione dell'Olimpia non si fa attendere e dopo l'intervallo arriva il sorpasso (51-54). È però un fuoco di paglia perché la squadra di Itoudis torna sul +10 (71-61) con il trio Bryant (25 e 8 assist) - Micic (18 e 9 rimbalzi) - Uturu (16). Per Milano sono superflui i 22 di LeDay e i 16 di Nebo.