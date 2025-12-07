Scherma: cdm spada, a Vancouver trionfo Giulia Rizzi e terzo Galassi

Suona l'Inno di Mameli nella notte italiana a Vancouver, per la tappa di Coppa del Mondo di spada in una giornata da due medaglie per la spedizione azzurra in Canada. Per la quarta volta in carriera (comprese le tappe del Grand Prix) sale sul gradino più alto del podio Giulia Rizzi che conquista così la vittoria nel primo appuntamento della stagione 2025-2026. Nella gara maschile è di bronzo Matteo Galassi che si mette al collo la sua seconda medaglia in carriera nel circuito maggiore. Si è fermata a un passo dal podio la prova di Alberta Santuccio che ha chiuso 5^. La giornata di Giulia Rizzi è iniziata con il successo nel primo incontro di giornata sulla statunitense Chin (15-7) nel turno da 64 prima di avere la meglio nel tabellone da 32 della francese Von Kerssenbrock (10-9). Negli ottavi di finale l'atleta delle Fiamme Oro ha battuto la polacca Zgryzniak (15-7) entrando così nella top 8. L'olimpionica friulana si è conquistata poi la certezza di una medaglia grazie alla vittoria sulla cinese Tang (15-14) nei quarti di finale. La poliziotta classe '89 ha conquistato l'accesso al match per l'oro grazie al 15-8 con il quale ha superato la coreana Lim. La finale è stata poi combattutissima: con freddezza, da campionessa, Giulia Rizzi ha messo a segno l'ultima stoccata conquistando così il primo gradino del podio con il punteggio di 13-12 contro la francese Candassamy.