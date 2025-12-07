Logo SportMediaset

Scherma: cdm, Italia fioretto tutta d'oro nelle gare a squadre

07 Dic 2025 - 16:38

L'Italia del fioretto è tutta d'oro nelle gare a squadre che hanno chiuso il weekend asiatico di Coppa del Mondo: trionfano i quartetti azzurri del CT Simone Vanni sia nella tappa femminile di Busan che nella prova maschile di Fukuoka. In Corea Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini vincono in finale sugli Stati Uniti (45-38) dopo una gara dominata, e in Giappone il team dei ragazzi fa lo stesso superando nell'assalto decisivo la Francia all'ultima stoccata (44-43) e svettando sul gradino più alto del podio con le firme di Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Davide Filippi. Italia con 9 medaglie complessive (5 ori e 4 bronzi) in questo weekend di Coppa del Mondo che si chiuderà nella notte italiana con le prove a squadre di spada a Vancouver.

