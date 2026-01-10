Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, Cdm fioretto: Bianchi e Lombardi bronzo a Parigi

10 Gen 2026 - 19:50

È tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale nella Coppa del Mondo di fioretto maschile: bronzo per Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Due medaglie di grande valore: l'ottava in carriera per Bianchi; quarto podio nel circuito iridato invece per Lombardi, il secondo consecutivo dopo il terzo posto dello scorso dicembre a Fukuoka. Ma non finiscono qui le note positive per l'Italia del Ct Simone Vanni, perché tra i 'top 8' c'erano ben quattro azzurri, e lì, nel gotha parigino, spiccano anche il 5° posto di Tommaso Marini e il 7° di Filippo Macchi.

Ottimo ritorno in gara per Guillaume Bianchi, dopo forfait in Giappone per la nascita di suo figlio: il 28enne romano delle Fiamme Gialle ha superato d'autorità - uno dopo l'altro - l'ungherese Balint (15-7), il giapponese Saito (15-4) e il russo Barannikov (15-9), conquistando poi la certezza della medaglia grazie al successo all'ultima stoccata su un altro atleta AIN, Pavel Puzankov, sconfitto 15-14. In semifinale, contro lo statunitense Alexander Massialas, sono stati i crampi a suggerire a Guillaume Bianchi, d'intesa con staff tecnico e medico della Nazionale azzurra, di non forzare, chiudendo così al terzo posto.Sul podio, spalla a spalla con Guillaume, è salito un altro fiorettista delle Fiamme Gialle, il 23enne Giulio Lombardi. Proveniente dalle qualificazioni di ieri, il toscano ha superato nel suo percorso l'egiziano Tolba (15-8), il tedesco Kappus (15-6) e l'ungherese Dosa (15-10), arrivando a giocarsi un posto in zona medaglie con Tommaso Marini, che aveva trionfato a Parigi due anni fa. Il derby azzurro si è risolto con il successo per 15-9 di Giulio Lombardi che ha così festeggiato l'accesso in semifinale dove si è poi fermato al cospetto del campione mondiale in carica Chun Yin Ryan Choi, portacolori di Hong Kong e oggi d'argento alle spalle di Massialas (che ha fatto risuonare l'inno Usa nella capitale francese). Hanno chiuso ai piedi del podio il campione del mondo 2023 Tommaso Marini e l'argento olimpico 2024 Filippo Macchi.

Ultimi video

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

I più visti di Altri Sport

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:13
La Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata a Cuneo
21:01
Pattinaggio di velocità, agli Europei argento e bronzo per l'Italia
20:13
Europei pallanuoto: Settebello con Turchia, Del Lungo: "Tanti avversari duri"
20:08
Sci alpino, stagione finita per austriaca Egger caduta a Zauchensee
19:50
Scherma, Cdm fioretto: Bianchi e Lombardi bronzo a Parigi