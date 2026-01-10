Scherma, Cdm fioretto: Bianchi e Lombardi bronzo a Parigi

Ottimo ritorno in gara per Guillaume Bianchi, dopo forfait in Giappone per la nascita di suo figlio: il 28enne romano delle Fiamme Gialle ha superato d'autorità - uno dopo l'altro - l'ungherese Balint (15-7), il giapponese Saito (15-4) e il russo Barannikov (15-9), conquistando poi la certezza della medaglia grazie al successo all'ultima stoccata su un altro atleta AIN, Pavel Puzankov, sconfitto 15-14. In semifinale, contro lo statunitense Alexander Massialas, sono stati i crampi a suggerire a Guillaume Bianchi, d'intesa con staff tecnico e medico della Nazionale azzurra, di non forzare, chiudendo così al terzo posto.Sul podio, spalla a spalla con Guillaume, è salito un altro fiorettista delle Fiamme Gialle, il 23enne Giulio Lombardi. Proveniente dalle qualificazioni di ieri, il toscano ha superato nel suo percorso l'egiziano Tolba (15-8), il tedesco Kappus (15-6) e l'ungherese Dosa (15-10), arrivando a giocarsi un posto in zona medaglie con Tommaso Marini, che aveva trionfato a Parigi due anni fa. Il derby azzurro si è risolto con il successo per 15-9 di Giulio Lombardi che ha così festeggiato l'accesso in semifinale dove si è poi fermato al cospetto del campione mondiale in carica Chun Yin Ryan Choi, portacolori di Hong Kong e oggi d'argento alle spalle di Massialas (che ha fatto risuonare l'inno Usa nella capitale francese). Hanno chiuso ai piedi del podio il campione del mondo 2023 Tommaso Marini e l'argento olimpico 2024 Filippo Macchi.