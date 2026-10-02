Tennis, Wta Pechino: Paolini fuori all'esordio

Jasmine Paolini esce di scena all'esordio nel 'China Open', penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). La 30enne di Bagni di Lucca, n.20 del ranking e 14 del seeding - inserita nella parte bassa del draw, quella presieduta da Sabalenka (n.2), più precisamente nell'ottavo di Andreeva (n.4) - è stata battuta al secondo turno (per lei l'esordio) per 3-6 7-6(5) 6-2, dopo poco meno di due ore e un quarto di lotta, dall'ucraina Daria Snigur, 24enne di Kiev, n.46 Wta, in questo 2026 finalista nel '250' di Praga e vincitrice del '125' di Oeira.