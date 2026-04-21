Running, Nuncas partner della Stramilano 2026
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Nuncas, storica azienda familiare milanese specializzata nella cura della casa, dei tessuti e dell'abbigliamento tecnico sportivo, rinnova il proprio legame con la città confermandosi Sponsor Ufficiale della Stramilano 2026, la manifestazione podistica che animerà le strade del capoluogo lombardo domenica 3 maggio.
Per Nuncas, la partecipazione a questo evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il rapporto con il territorio e condividere con i milanesi valori fondanti come innovazione, cura ed eccellenza. Un impegno concreto che si riflette nell’attenzione verso gli appassionati di sport, attraverso soluzioni all’avanguardia dedicate alla manutenzione dei capi tecnici. La linea Sportswear nasce infatti da un consolidato know-how nella pulizia delle fibre sintetiche e dei tessuti tecnici utilizzati nello sport. Include prodotti specifici per lavare, igienizzare e deodorare indumenti e accessori, tra cui Sportswear Pretrattante Antiodore, Sportswear Detergente specifico per capi tecnici, Sportswear Antiodore Scarpe e Accessori e Sportswear Deobag, l’innovativa placchetta deodorante pensata per borse sportive e armadietti da palestra.
Un tracciato che è un vero e proprio atto d'amore per la città: a partire dal cuore pulsante di Piazza del Duomo, la Stramilano si articolerà nei classici percorsi di 10 Km (con partenza alle ore 10:00) e 5 Km (alle ore 10:30), pensati per accogliere le famiglie, gli amatori e i cittadini di ogni livello di allenamento, per poi culminare nella grande festa all’ombra dell’Arco della Pace. Per i runner più esperti e gli atleti tesserati, l'appuntamento con la celebre Stramilano Half Marathon (21,097 Km) inizierà invece alle 8:30 nella storica cornice di Piazza Castello.
In qualità di official sponsor, Nuncas vivrà attivamente la manifestazione posizionando il proprio stand in Piazza Duomo, aperto a tutti i cittadini dal 29 aprile al 3 maggio. I visitatori avranno l'occasione di scoprire e acquistare l'intera gamma della linea Sportswear, incluso l'esclusivo kit da viaggio Sportswear Detergente specifico in formato bustine monodose. Inoltre, per supportare i corridori fin dal primo chilometro, un campioncino di Sportswear Detergente specifico verrà inserito all’interno del pacco gara destinato a tutti i partecipanti. Presso lo stand, infine, tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter potranno ritirare un ulteriore campioncino di prodotto in omaggio.
"Milano non è solo il luogo in cui operiamo, ma è la nostra casa, la città che ha visto nascere la nostra azienda. Rinnovare il supporto alla Stramilano significa condividere un momento di grande energia collettiva e celebrare lo spirito che anima questa metropoli. Correre immersi nelle vie e nei luoghi simbolo di Milano in questa bellissima cornice primaverile di maggio è un’emozione unica. Con la nostra presenza vogliamo restituire valore al nostro territorio e prenderci cura, con i nostri prodotti, di chi vive la città con passione, vitalità e spirito sportivo", ha commentato Carlotta Manzoni, Direttrice Marketing di Nuncas.
La partecipazione alla Stramilano 2026 si inserisce nel percorso di Nuncas a sostegno dello sport e delle iniziative che valorizzano il territorio.