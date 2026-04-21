Running, Nuncas partner della Stramilano 2026

"Milano non è solo il luogo in cui operiamo, ma è la nostra casa, la città che ha visto nascere la nostra azienda. Rinnovare il supporto alla Stramilano significa condividere un momento di grande energia collettiva e celebrare lo spirito che anima questa metropoli. Correre immersi nelle vie e nei luoghi simbolo di Milano in questa bellissima cornice primaverile di maggio è un’emozione unica. Con la nostra presenza vogliamo restituire valore al nostro territorio e prenderci cura, con i nostri prodotti, di chi vive la città con passione, vitalità e spirito sportivo", ha commentato Carlotta Manzoni, Direttrice Marketing di Nuncas.