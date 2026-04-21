Boxe: peso massimo Okolie positivo al doping, rischia 4 anni di stop

Il pugile dei pesi massimi Lawrence Okolie è risultato positivo a un test antidoping prima del suo incontro previsto sabato contro l'ex campione olimpico Tony Yoka. Il promoter dell'incontro, Queensberry, ha annunciato la positività senza fornire ulteriori dettagli sul caso o sull'evento di Parigi. Okolie ha scritto in un post sui social media: "Collaborerò ovviamente pienamente con tutte le autorità competenti e sono fiducioso che qualsiasi indagine scagionerà il mio nome". Il pugile britannico di 33 anni rischia una squalifica fino a quattro anni. È il contendente numero 1 della WBC, la cui cintura è attualmente detenuta dal campione ucraino Oleksandr Usyk.