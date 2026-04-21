Boxe: peso massimo Okolie positivo al doping, rischia 4 anni di stop

21 Apr 2026 - 13:20

Il pugile dei pesi massimi Lawrence Okolie è risultato positivo a un test antidoping prima del suo incontro previsto sabato contro l'ex campione olimpico Tony Yoka. Il promoter dell'incontro, Queensberry, ha annunciato la positività senza fornire ulteriori dettagli sul caso o sull'evento di Parigi. Okolie ha scritto in un post sui social media: "Collaborerò ovviamente pienamente con tutte le autorità competenti e sono fiducioso che qualsiasi indagine scagionerà il mio nome". Il pugile britannico di 33 anni rischia una squalifica fino a quattro anni. È il contendente numero 1 della WBC, la cui cintura è attualmente detenuta dal campione ucraino Oleksandr Usyk. 

boxe
doping

Ultimi video

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:44
Padel e un campione Nba

I grandi campioni si danno al Padel

02:12
MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

00:21
DICH ALICE BELLANDI SU ORO EUROPEO (TRIPLETE PERSONALE) DICH

Bellandi: "Quando ero piccola guardavo a queste grandi imprese e pensavo..."

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

02:33
DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

00:39
DICH FONTANA SU INTER - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Sarò a San Siro per Inter-Como, da nerazzurra ho buone sensazioni"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

EA7 World Legends Padel Tour: Toni-Ceccarelli sono i re di New York

DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:20
Boxe: peso massimo Okolie positivo al doping, rischia 4 anni di stop
10:24
NBA, Wembanyama nella storia: primo "Difensore dell'anno" eletto all'unanimità
10:19
Roland Garros, Alcaraz: "Cruciali i prossimi esami al polso"
10:08
Nba playoff: T'Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio Cavs
10:00
Running, Nuncas partner della Stramilano 2026