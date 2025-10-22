Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Arrampicata, Coppa Europa: tappa a Laval con Boulos e Rontini

22 Ott 2025 - 11:19
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La stagione agonistica 2025 sta per concludersi con un finale spumeggiante, grazie alla quinta ed ultima tappa di Coppa Europa Speed Senior e alla quarta e ultima prova di Coppa Europa Speed Giovanile a Laval (Francia), venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Nella competizione Senior si sfideranno sulle pareti dell'Espace Mayenne 28 atleti, fra cui il trentino Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), 4° nel ranking di Coppa Europa assoluta, grazie anche all'oro vinto a Mezzolombardo; il faentino Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), vice Campione Europeo Giovanile, detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta sia nel 2023 che nel 2024, Campione Italiano U21, bronzo al Campionato Italiano Senior; il liparese Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna), 4° nella tappa di Amburgo; e il modenese Daniele Balestrazzi (Equilibrium ASD), bronzo al Campionato Italiano U21 ed ex Campione Italiano Senior.

La sfida femminile vedrà il confronto di 15 velociste, fra cui la milanese Arianna Mortarino (MilanoArrampicata ASD), Campionessa Italiana U21, e la faentina Sara Strocchi (Istrice Ravenna), Campionessa Europea Giovanile, vice Campionessa Italiana, Campionessa Italiana U19 e vincitrice della FASI Chronos Clash U19 al recente Rock Master.

La competizione conclusiva di Coppa Europa Giovanile vedrà in gara per l'Under 19 il modenese Francesco Ponzinibio, vice Campione Mondiale Giovanile, vincitore della Fasi Chronos Clash U19 al Rock Master; il bolognese Samuele Graziani (On Sight SSD), Campione Italiano Giovanile, bronzo al Rock Master, e la già citata Sara Strocchi.

Mentre nell'Under 17 saranno 5 gli azzurri in gara: il bergamasco Alessandro Corna (Climberg ASD Bergamo), oro nella FASI Chronos Clash al Rock Master, bronzo al Campionato Italiano U17; il milanese Davide Radaelli (Big Walls), detentore della Coppa Italia U17, bronzo a Mezzolombardo; la lecchese Alice Marcelli (Ragni Lecco), Campionessa Europea Giovanile, vincitrice della FASI Chronos Clash U17 al Rock Master, vice Campionessa Italiana U17, bronzo al Campionato Italiano Senior; la romana Emma Campa (Rock Dreams Roma), Campionessa Italiana U17, argento a Zakopane a argento al Rock Master, detentrice assieme a Giulia Randi della Coppa Italia assoluta; la romana Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma), vice Campionessa Europea Giovanile, bronzo al Rock Master.

La prova di Laval assegnerà le medaglie di tappa, ma anche gli ambiti trofei di circuito di Coppa Europa Giovanile. Al momento Ponzinibio è al comando della classifica generale U19, Graziani al 4° posto, la Strocchi al 2° posto a brevissima distanza dall'ucraina Khalkevych. Nell'U17 la Marcelli è al comando del ranking assoluto, mentre la Campa e la Belardinelli condividono il 3° posto, Radaelli e Corna sono piazzati rispettivamente in 4° e 5° posizione. 

Ultimi video

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

I più visti di Altri Sport

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:10
Rugby, Vicenza: ingaggiato sudafricano Heymans
11:19
Arrampicata, Coppa Europa: tappa a Laval con Boulos e Rontini
10:47
Nuoto, CdM vasca corta: ultima tappa a Toronto con Ceccon e Curtis
10:22
Nba, opening night: vincono Oklahoma e Golden State
23:40
La torcia olimpica di Cortina 1956 si riaccende a Treviso