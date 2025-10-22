Arrampicata, Coppa Europa: tappa a Laval con Boulos e Rontini

La stagione agonistica 2025 sta per concludersi con un finale spumeggiante, grazie alla quinta ed ultima tappa di Coppa Europa Speed Senior e alla quarta e ultima prova di Coppa Europa Speed Giovanile a Laval (Francia), venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Nella competizione Senior si sfideranno sulle pareti dell'Espace Mayenne 28 atleti, fra cui il trentino Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), 4° nel ranking di Coppa Europa assoluta, grazie anche all'oro vinto a Mezzolombardo; il faentino Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), vice Campione Europeo Giovanile, detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta sia nel 2023 che nel 2024, Campione Italiano U21, bronzo al Campionato Italiano Senior; il liparese Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna), 4° nella tappa di Amburgo; e il modenese Daniele Balestrazzi (Equilibrium ASD), bronzo al Campionato Italiano U21 ed ex Campione Italiano Senior.