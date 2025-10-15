Rugby: Torino si prepare ad ospitare gli azzurri per test match con gli Springboks

"Torino si conferma capace di ospitare eventi di livello internazionale e siamo entusiasti di poter tornare in questa meravigliosa città e in impianto all'avanguardia come l'Allianz Stadium, offrendo al nostro pubblico la possibilità di vivere una giornata di grande sport, intrattenimento, cultura, grazie all'accordo con Juventus e al supporto delle istituzioni locali. Nel 2024 appassionati vecchi e nuovi hanno avuto modo di vivere le emozioni di una grande gara internazionale in un contesto inedito, quest'anno torniamo a Torino con una sfida unica nel suo genere, contro una Nazionale che ha fatto la storia del rugby e non solo, contribuendo in modo decisivo alla Storia del proprio Paese. La sfida contro il Sudafrica rinnova una rivalità che affonda le radici proprio nel 1995, anno del primo successo Mondiale dei sudafricani, e sarà una grande occasioni per i nostri appassionati e per tutti gli sportivi piemontesi per sostenere la nostra Nazionale in uno dei confronti più duri e appassionanti dello scenario internazionale", ha dichiarato il Consigliere Federale Carlo Orlandi. "Affrontare il Sudafrica con la maglia della propria Nazionale è sempre una grande emozione e una grande opportunità per chi gioca a rugby. L'Italia ha giocato in due occasioni nel 2025 contro gli Springboks nel tour estivo e sono sicuro che, come in ogni partita, chiunque avrà la fortuna di scendere in campo darà il massimo per difendere i nostri colori. Lo scorso anno ho saltato la partita per infortunio, ma l'atmosfera era incredibile e non vedo l'ora di poter essere sul campo dell'Allianz Stadium insieme ai miei compagni per affrontare l'unica squadra capace di sollevare per quattro volte la Webb Ellis Cup. Gli Springboks sono un riferimento per chiunque pratichi questo sport, un'icona del rugby e dello sport mondiale: dalla fine di ottobre saremo impegnati a preparare al meglio questo sfida, così come quelle ad Australia e Cile, per proseguire nel percorso che abbiamo intrapreso come gruppo e per regalare le migliori performance possibili a noi stessi ed al nostro pubblico", ha concluso il Capitano dell'Italia, Michele Lamaro.