Tennis, Alcaraz sul Six Kings Slam: "Capisco critiche, ma esibizioni meno pesanti dei tornei"

15 Ott 2025 - 19:02

"Capisco le critiche, ma giocare le esibizioni è mentalmente meno impegnativo dei tornei". Così Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, parlando in vista della sua partecipazione al Six Kings Slam, l’esibizione milionaria in Arabia Saudita a cui partecipa anche Jannik Sinner. "Giocare le esibizioni è diverso dal giocare tornei ufficiali. Lì hai 15 o 16 giorni di fila in cui devi essere molto concentrato e fisicamente impegnativo. Qui abbiamo solo uno o due giorni di divertimento giocando a tennis, e questo è fantastico. Ecco perché a volte scegliamo le esibizioni", ha spiegato lo spagnolo a chi critica i giocatori di lamentarsi dei calendari intasati ma che poi vanno a giocare anche le esibizioni.

Riguardo alle sue condizioni fisiche, il numero uno del mondo ha dichiarato ai media locali che "tutto sta andando bene" e che sta "guarendo la caviglia" al meglio delle sue possibilità. "Non mi sento al 100%. Ho qualche dubbio quando mi muovo in campo, ma penso che sia migliorato molto e ho intenzione di competere e fare bene al Six Kings Slam", ha concluso. 

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

20:01
Tennis, Atp Stoccolma: Bolelli e Vavassori superano primo turno
19:37
Sci: l'azzurra Rossetti si infortuna, stagione già finita
19:02
Tennis, Alcaraz sul Six Kings Slam: "Capisco critiche, ma esibizioni meno pesanti dei tornei"
18:55
Basket: torna storico marchio Simmenthal, sponsor in A2 del Sanga Milano
18:45
F1, Vasseur: "Ferrari squadra unita, ad Austin per cambiare rotta"