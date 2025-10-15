Tennis, Alcaraz sul Six Kings Slam: "Capisco critiche, ma esibizioni meno pesanti dei tornei"

"Capisco le critiche, ma giocare le esibizioni è mentalmente meno impegnativo dei tornei". Così Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, parlando in vista della sua partecipazione al Six Kings Slam, l’esibizione milionaria in Arabia Saudita a cui partecipa anche Jannik Sinner. "Giocare le esibizioni è diverso dal giocare tornei ufficiali. Lì hai 15 o 16 giorni di fila in cui devi essere molto concentrato e fisicamente impegnativo. Qui abbiamo solo uno o due giorni di divertimento giocando a tennis, e questo è fantastico. Ecco perché a volte scegliamo le esibizioni", ha spiegato lo spagnolo a chi critica i giocatori di lamentarsi dei calendari intasati ma che poi vanno a giocare anche le esibizioni.
Riguardo alle sue condizioni fisiche, il numero uno del mondo ha dichiarato ai media locali che "tutto sta andando bene" e che sta "guarendo la caviglia" al meglio delle sue possibilità. "Non mi sento al 100%. Ho qualche dubbio quando mi muovo in campo, ma penso che sia migliorato molto e ho intenzione di competere e fare bene al Six Kings Slam", ha concluso.