Tennis, Alcaraz sul Six Kings Slam: "Capisco critiche, ma esibizioni meno pesanti dei tornei"

Riguardo alle sue condizioni fisiche, il numero uno del mondo ha dichiarato ai media locali che "tutto sta andando bene" e che sta "guarendo la caviglia" al meglio delle sue possibilità. "Non mi sento al 100%. Ho qualche dubbio quando mi muovo in campo, ma penso che sia migliorato molto e ho intenzione di competere e fare bene al Six Kings Slam", ha concluso.