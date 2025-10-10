Basket: torna storico marchio Simmenthal, sponsor in A2 del Sanga Milano

Dalle mitiche 'scarpette rosse' dell'Olimpia Milano al basket femminile. Lo storico marchio Simmenthal torna nel mondo del basket grazie alla partenership con il Sanga Milano, storica realtà del basket femminile milanese. "Lo storico marchio del Gruppo Bolton sarà sponsor della squadra nella Serie A2, con la presenza del proprio logo sulle soprammaglie e sulla cartellonistica durante le partite giocate al Pala Giordani. La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere lo sport come strumento di crescita per i giovani, veicolo di inclusione e modello di stili di vita sani, che passano anche dall'alimentazione", si legge nella nota. Per Simmenthal, da sempre vicina al mondo del basket e al territorio milanese con l'indimenticabile partnership con Olimpia Milano negli anni '60 e riproposta dallo scorso anno, si tratta di un nuovo passo nel sostegno a realtà sportive locali che, come Sanga, uniscono passione agonistica e impegno sociale.