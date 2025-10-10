Logo SportMediaset
Basket: torna storico marchio Simmenthal, sponsor in A2 del Sanga Milano

10 Ott 2025 - 10:18

Dalle mitiche 'scarpette rosse' dell'Olimpia Milano al basket femminile. Lo storico marchio Simmenthal torna nel mondo del basket grazie alla partenership con il Sanga Milano, storica realtà del basket femminile milanese. "Lo storico marchio del Gruppo Bolton sarà sponsor della squadra nella Serie A2, con la presenza del proprio logo sulle soprammaglie e sulla cartellonistica durante le partite giocate al Pala Giordani. La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere lo sport come strumento di crescita per i giovani, veicolo di inclusione e modello di stili di vita sani, che passano anche dall'alimentazione", si legge nella nota. Per Simmenthal, da sempre vicina al mondo del basket e al territorio milanese con l'indimenticabile partnership con Olimpia Milano negli anni '60 e riproposta dallo scorso anno, si tratta di un nuovo passo nel sostegno a realtà sportive locali che, come Sanga, uniscono passione agonistica e impegno sociale. 

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

01:16
DICH SAMELE 10/10 DICH

Samele: "Per Los Angeles? Vedremo, sono in pausa…"

01:07
DICH GARBIN TENNIS 10/10 DICH

Garbin: "Sono fortunata, ho a disposizione ragazze straordinarie"

02:15
ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

12:16
Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"
11:35
Volley, De Gennaro lascia la Nazionale: "Grazie maglia azzurra, ora giusto fare un passo indietro"
11:15
Volley, Manfredi: "Senza investitori e club i risultati non sarebbero arrivati"
10:18
Basket: torna storico marchio Simmenthal, sponsor in A2 del Sanga Milano
09:23
Torna la Susa-Moncenisio, storia dell'automobilismo da 123 anni