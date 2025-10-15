F1, Vasseur: "Ferrari squadra unita, ad Austin per cambiare rotta"

Logo SportMediaset
15 Ott 2025 - 18:45
"Dopo due circuiti cittadini, con il COTA torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante. È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: la richiede al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura". Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, in vista del Gran Premio di Austin in programma nel fine settimana. "Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato Sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive", ha aggiunto. "Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta", ha concluso. 

