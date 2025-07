Rugby: Nuova Zelanda vince anche terzo e ultimo test match con Francia 29-19

Ad Hamilton si è chiusa la lunga serie di test match estivi tra All Blacks e Francia. Tre sfide che hanno visto sempre primeggiare la Nuova Zelanda vincitrice oggi anche dell'ultimo confronto di queste Summer Series 2025 tra due delle formazioni più quotate al mondo. I padroni di casa si sono 29-19 uscendo alla distanza complice anche la stanchezza dei giocatori francesi e una qualità in panchina non sufficiente da parte dei transalpini per fronteggiare i vicecampioni del mondo in carica.