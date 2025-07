Rugby, Mondiali U20: Italia supera Galles, Azzurri settimi

In uno stadio Battaglini tutto esaurito, l'Italia U20 batte il Galles nella finale settimo-ottavo posto, conquistando il miglior piazzamento nella storia delle partecipazioni italiane nel torneo. In quella che è l'ultima partita di Roberto Santamaria alla guida della Nazionale Maschile U20, i gallesi partono con intensità e passano in vantaggio al 10' grazie al piazzato di Ford, arrivato istanti dopo l'ammonizione a Sergio Pelliccioli. Nonostante l'inferiorità, l'Italia reagisce e pareggia i conti con Francesco Braga al 17'. Al 25' il Galles torna in vantaggio e lo fa con una meta segnata dal numero 9 Davies (3-10 dopo la trasformazione di Ford). Al 29' il Galles rimane in 14 per il giallo a Evan Minto. Sulla rimessa laterale successiva l'Italia segna con Casartelli (10-10). Prima della fine del primo tempo è Federico Zanadrea a segnare la meta del 15-10, portando i suoi in vantaggio. Il Galles accorcia le distanze all'ultima azione, con una punizione di Ford (15-13). Si va dunque a riposo su questo risultato, con gli Azzurrini in avanti sui giovani gallesi. All'8', subito dopo il cartellino giallo al gallese Gemine, ancora Nelson Casartelli segna per i suoi: l'Italia si porta sul 22-13 dopo la trasformazione di Braga. Al 12' Ford segna un calcio di punizione (22-16).