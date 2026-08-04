Triathlon, menca un mese all'ICON Xtreme 2026 di Livigno

Da quel momento prenderà forma un itinerario che attraversa due Paesi e alcune delle montagne più celebri delle Alpi. Dopo la frazione a nuoto nel Lago di Livigno, il percorso ciclistico condurrà gli atleti lungo i passi della Forcola, del Bernina e del Forno, prima di affrontare i leggendari 48 tornanti del Passo dello Stelvio, secondo valico asfaltato più alto d'Europa, e fare ritorno a Livigno attraverso il Passo del Foscagno. Centonovantacinque chilometri sui pedali, affrontando oltre 5000 metri di dislivello. Infine, la maratona conclusiva accompagnerà i concorrenti da Trepalle fino ai 3000 metri di Carosello 3000, dove li attenderà l’arrivo più alto e duro dell’universo endurance.



È proprio lassù che ICON rivela il proprio significato più autentico. Il traguardo non celebra soltanto una vittoria sportiva, ma la conclusione di un percorso umano fatto di mesi di preparazione, dubbi, rinunce e determinazione. Fin dalla prima edizione, ogni finisher viene accolto come protagonista della propria impresa, insieme al team che lo ha sostenuto lungo il cammino, in un momento di condivisione che rappresenta, per molti, il ricordo più intenso della propria carriera sportiva. Il giorno successivo, la cerimonia di premiazione e il tradizionale Pasta Party chiuderanno l'edizione 2026, offrendo ad atleti e support team un ultimo momento di condivisione prima del rientro. La celebrazione non sarà soltanto quella dei vincitori, ma di tutti coloro che avranno saputo completare un viaggio capace di mettere alla prova il corpo, la mente e la volontà.



Anche attraverso appuntamenti come ICON Xtreme Triathlon, Livigno continua a consolidare il proprio ruolo di riferimento internazionale per gli sport di endurance e la preparazione d'élite. Un territorio che ha fatto della performance uno dei propri linguaggi più autentici, capace di coniugare altitudine, infrastrutture d'eccellenza, natura incontaminata e una cultura dell'accoglienza costruita intorno alle esigenze degli atleti.



Dal 2 al 5 settembre, tutto questo tornerà a prendere forma in una delle competizioni più spettacolari e impegnative al mondo. Un appuntamento che compie dieci anni e che continua ad attrarre i migliori interpreti dell'endurance internazionale e che, anno dopo anno, conferma come alcune imprese possano nascere soltanto in luoghi capaci di renderle possibili, perché la forma conta, e il contenitore vale quanto il contenuto.