Triathlon, menca un mese all'ICON Xtreme 2026 di Livigno

Nel panorama mondiale degli sport di endurance, da dieci anni a questa parte nessun appuntamento riesce a fondere spettacolarità, durezza e fascino quanto ICON Xtreme Triathlon. Dal 2 al 5 settembre, Livigno tornerà a essere il teatro della prova più estrema dello XTRI World Tour, il prestigioso circuito internazionale che riunisce i triathlon più iconici del pianeta, dalle montagne della Norvegia alle vette dell'Himalaya, passando per Canada, Brasile, Colombia, Francia, Australia e molte altre destinazioni dove la natura ha imposto all'uomo una sfida fuori dall'ordinario. Un atlante della fatica più autentica, nel quale Livigno occupa un posto assolutamente unico: quello della competizione che, più di ogni altra, spinge il concetto stesso di extreme triathlon verso il proprio limite. La gara prenderà il via all'alba di venerdì 4 settembre, ma l'intera settimana accompagnerà atleti e support team in un percorso di avvicinamento costruito attorno alla preparazione fisica, tecnica e mentale, tra briefing, ricognizioni, familiarizzazione con il lago e momenti di condivisione, fino alla meditazione guidata prevista alla vigilia della partenza.
Con i suoi 3,8 chilometri di nuoto, 195 di ciclismo e 42,2 di corsa, ICON rappresenta molto più di una gara. È un viaggio attraverso alcuni degli scenari alpini più spettacolari d'Europa, un percorso che accompagna gli atleti dai 1816 metri di Livigno fino ai 3000 metri di Carosello 3000, il traguardo più alto dell'intero circuito XTRI World Tour. Una sfida costruita attorno alla quota, alla montagna e alla capacità di continuare ad andare oltre, anche quando il corpo sembra aver già esaurito ogni energia.
Ogni edizione richiama a Livigno atleti provenienti da tutto il Pianeta, accomunati dalla ricerca di qualcosa che trascende la semplice prestazione sportiva, e sconfina nella psicologia e nella spiritualità sportiva. Per affrontare ICON servono mesi di preparazione fisica, tecnica e mentale, ma anche la presenza costante del proprio support team, che accompagna ogni concorrente lungo tutta la giornata, condividendone ogni difficoltà e ogni conquista. È proprio questo rapporto a rendere ICON una delle esperienze più profonde in assoluto: una prova nella quale la performance individuale nasce sempre da un percorso collettivo, fatto di fiducia, sacrificio e desiderio.
All'alba del 4 settembre, ancora una volta, la partenza offrirà già uno dei momenti più impattanti dell’intera esperienza. Quando il buio avvolgerà ancora il Lago di Livigno, gli atleti entreranno in acqua accompagnati dal ritmo dei tamburi e dai riflessi delle fiamme sulla superficie del lago. Un rito ancestrale e potente, carico di emozione, sospeso tra silenzio e adrenalina, che segna l'inizio di una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria di chiunque la viva.
Da quel momento prenderà forma un itinerario che attraversa due Paesi e alcune delle montagne più celebri delle Alpi. Dopo la frazione a nuoto nel Lago di Livigno, il percorso ciclistico condurrà gli atleti lungo i passi della Forcola, del Bernina e del Forno, prima di affrontare i leggendari 48 tornanti del Passo dello Stelvio, secondo valico asfaltato più alto d'Europa, e fare ritorno a Livigno attraverso il Passo del Foscagno. Centonovantacinque chilometri sui pedali, affrontando oltre 5000 metri di dislivello. Infine, la maratona conclusiva accompagnerà i concorrenti da Trepalle fino ai 3000 metri di Carosello 3000, dove li attenderà l’arrivo più alto e duro dell’universo endurance.
È proprio lassù che ICON rivela il proprio significato più autentico. Il traguardo non celebra soltanto una vittoria sportiva, ma la conclusione di un percorso umano fatto di mesi di preparazione, dubbi, rinunce e determinazione. Fin dalla prima edizione, ogni finisher viene accolto come protagonista della propria impresa, insieme al team che lo ha sostenuto lungo il cammino, in un momento di condivisione che rappresenta, per molti, il ricordo più intenso della propria carriera sportiva. Il giorno successivo, la cerimonia di premiazione e il tradizionale Pasta Party chiuderanno l'edizione 2026, offrendo ad atleti e support team un ultimo momento di condivisione prima del rientro. La celebrazione non sarà soltanto quella dei vincitori, ma di tutti coloro che avranno saputo completare un viaggio capace di mettere alla prova il corpo, la mente e la volontà.
Anche attraverso appuntamenti come ICON Xtreme Triathlon, Livigno continua a consolidare il proprio ruolo di riferimento internazionale per gli sport di endurance e la preparazione d'élite. Un territorio che ha fatto della performance uno dei propri linguaggi più autentici, capace di coniugare altitudine, infrastrutture d'eccellenza, natura incontaminata e una cultura dell'accoglienza costruita intorno alle esigenze degli atleti.
Dal 2 al 5 settembre, tutto questo tornerà a prendere forma in una delle competizioni più spettacolari e impegnative al mondo. Un appuntamento che compie dieci anni e che continua ad attrarre i migliori interpreti dell'endurance internazionale e che, anno dopo anno, conferma come alcune imprese possano nascere soltanto in luoghi capaci di renderle possibili, perché la forma conta, e il contenitore vale quanto il contenuto.