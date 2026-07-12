Rugby, l'Italia in viaggio verso l'Australia

"La voglia e l'attitudine della squadra è stata eccellente. Avevamo voglia di riscattare la prestazione contro il Giappone e penso si sia visto, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo ripartire dall'inizio della partita contro la Nuova Zelanda e cercare di riportarlo nel prossimo match contro l'Australia e far vedere le nostre potenzialità" ha sottolineato la seconda linea azzurra.