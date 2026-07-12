Rugby, l'Italia in viaggio verso l'Australia

Giornata di viaggio per la Nazionale Italiana Maschile che dopo il match contro la Nuova Zelanda - giocato a Wellington - volerà verso Perth dove è in calendario il terzo ed ultimo match delle Southern Series del Nations Championship in programma contro l'Australia sabato 18 luglio alle 18.10 locali (12.10 italiane) all'HBF Park.
Gli Azzurri nel primo pomeriggio odierno voleranno verso Perth - con scalo a Auckland - arrivando in Australia poco prima della mezzanotte di domenica 12 luglio. La giornata di lunedì 13 sarà dedicata al recupero. Giovedì 16 luglio è in calendario l'annuncio formazione, venerdì alle 14.45 locali il Captain's Run e sabato alle 18.10 locali il match contro l'Australia che chiuderà la stagione.
"A inizio secondo tempo ci sono stati degli episodi che ci hanno un po' condizionato - ha dichiarato Andrea Zambonin nel post gara contro la Nuova Zelanda - e siamo entrati in un loop negativo da cui è stato difficile uscire. In inferiorità numerica abbiamo mostrato carattere riuscendo anche a segnare una meta, anche se contro una squadra di questo livello diventa difficile mantenere il risultato".
"La voglia e l'attitudine della squadra è stata eccellente. Avevamo voglia di riscattare la prestazione contro il Giappone e penso si sia visto, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo ripartire dall'inizio della partita contro la Nuova Zelanda e cercare di riportarlo nel prossimo match contro l'Australia e far vedere le nostre potenzialità" ha sottolineato la seconda linea azzurra.