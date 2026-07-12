Conor McGregor, mistero sull'infortunio: "Si fa male togliendosi le scarpe"

È già virale la teoria sui social: l'infortunio alla gamba destra che ha escluso Conor McGregor solo 69 secondi dopo il suo ritorno in UFC sarebbe avvenuto pochi secondi prima di salire sull'Ottagono per sfidare Max Holloway. Una clip pubblicata su X mostra l'irlandese, 37 anni, togliersi goffamente le scarpe e fare una smorfia di dolore: possibile che si sia fatto male proprio in quella occasione?