Conor McGregor, mistero sull'infortunio: "Si fa male togliendosi le scarpe"

Una teoria social vuole fare luce sull'infortunio di Conor McGregor contro Holloway: l'irlandese si sarebbe fatto male prima dell'UFC

12 Lug 2026 - 11:09
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È già virale la teoria sui social: l'infortunio alla gamba destra che ha escluso Conor McGregor solo 69 secondi dopo il suo ritorno in UFC sarebbe avvenuto pochi secondi prima di salire sull'Ottagono per sfidare Max Holloway. Una clip pubblicata su X mostra l'irlandese, 37 anni, togliersi goffamente le scarpe e fare una smorfia di dolore: possibile che si sia fatto male proprio in quella occasione?

Conor McGregor, ritorno disastroso: si fa male dopo 69 secondi (ma guadagna lo stesso milioni di dollari)

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© IPA | Conor McGregor contro Max Hollway
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