Tiro a volo: Frasca oro e record nel trap di Coppa del Mondo

A Lonato del Garda (Brescia) Erminio Frasca ha vinto la medaglia d'oro in una gara di trap della Coppa del Mondo di tiro a volo. Con il 30 su 30 in finale, l'italiano ha fatto registrare anche il nuovo record del mondo. "Non è stato facile ottenere la vittoria, come del resto succede nella maggior parte di queste gare internazionali - ha commentato Frasca al termine della finale -. Quella di Lonato è sempre un'occasione particolare, con un numero sempre maggiore di partecipanti e lanci molto impegnativi. In finale mi sono concentrato sul fare le cose per bene un piattello alla volta e alla fine è venuta fuori una bellissima vittoria che mi rende molto contento". Erica Sessa ha invece conquistato il bronzo nel trap femminile.
Sul gradino più alto del podio l'indiana Neeru, argento per la francese Comrenier. Dopo aver centrato l'oro nella prima prova di Coppa del Mondo, a Tangeri, in Marocco, la ventisettenne poliziotta di Cava de' Tirreni (Salerno) ha confermato di essere in ottimo stato di forma. "Sono davvero molto contenta - ha detto l'azzurra - di come sto sparando e farlo bene quando si è a casa, in Italia, è ancora più bello. Qui al Concaverde le gare sono davvero impegnative perché gli impianti sono perfetti e ed il livello tecnico è altissimo. Ora guardo ai Giochi del Mediterraneo, prossimo appuntamento al quale dovrei partecipare, e poi vedremo per le successive gare. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a chi mi sostiene ogni giorno, la Federazione ed il Gruppo sportivo delle Fiamme Oro".