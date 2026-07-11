Tiro a volo: Frasca oro e record nel trap di Coppa del Mondo

Sul gradino più alto del podio l'indiana Neeru, argento per la francese Comrenier. Dopo aver centrato l'oro nella prima prova di Coppa del Mondo, a Tangeri, in Marocco, la ventisettenne poliziotta di Cava de' Tirreni (Salerno) ha confermato di essere in ottimo stato di forma. "Sono davvero molto contenta - ha detto l'azzurra - di come sto sparando e farlo bene quando si è a casa, in Italia, è ancora più bello. Qui al Concaverde le gare sono davvero impegnative perché gli impianti sono perfetti e ed il livello tecnico è altissimo. Ora guardo ai Giochi del Mediterraneo, prossimo appuntamento al quale dovrei partecipare, e poi vedremo per le successive gare. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a chi mi sostiene ogni giorno, la Federazione ed il Gruppo sportivo delle Fiamme Oro".