Rugby, Grosjacques 'continuerà sostegno Regione allo Stade'

"La Regione continuerà a essere al fianco della società, degli atleti e dei tanti tifosi in questo percorso di successi e di crescita". Così l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, dopo la promozione in serie A dello Stade Valdôtain rugby. Per Grosjacques "rappresenta una pagina straordinaria per lo sport valdostano l'impresa dello Stade Vadôtain rugby che, vincendo sul terreno del Capoterra (Cagliari), conquista la serie A, dopo aver scalato due categorie in due sole stagioni". "È questo il frutto del lavoro di una società, guidata da Francesco Fida, - aggiunge l'assessore - che ha saputo coinvolgere tanti giovani che, negli ultimi anni, si sono avvicinati con passione al rugby, raggiungendo il punto più alto della prestigiosa storia di questo sport in Valle d'Aosta".