Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionali

30 Dic 2025 - 16:03

Cinquantasei eventi sportivi, competitivi e no, per oltre 21 discipline. Sono i numeri di Napoli capitale europea dello sport 2026, titolo assegnato nel novembre 2023 nel confronto con la città spagnola di Saragozza. "Abbiamo un fitto programma di eventi organizzati con le federazioni nazionali, con il Coni e con la partecipazione delle strutture sportive della città - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - ma sarà anche un anno in cui ci concentreremo sul completamento degli interventi su tanta impiantistica affinchè ci sia un lascito duraturo: termineremo il grande lavoro su tutte le piscine e interventi nelle Municipalità su campetti e impianti diffusi perché questo è lo spirito di questo anno di sport che è competitivo, ma anche e soprattutto per i giovani e nelle periferie. Napoli sarà al centro dello sport mondiale ma senza dimenticare i nostri ragazzi e il valore sociale dello sport". Il programma, frutto della collaborazione tra Comune di Napoli, Coni e Aces, valorizza una grande varietà di sport dall'atletica leggera al basket, dal ciclismo alla vela, dal tennis al padel, fino alle arti marziali, al nuoto, alla scherma e alle discipline paralimpiche. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Neapolis Marathon, il Napoli Bike Festival, i Campionati europei di scherma, il Campionato europeo under 23 di judo, oltre a prestigiosi tornei internazionali di tennis e padel. Un anno di sport che sarà ulteriormente arricchito dalla pre-regata, a giugno, della Coppa America che poi si disputerà a Napoli nel 2027, dalla tappa del Giro d'Italia che torna nel capoluogo campano per il quinto anno consecutivo, dalla partita inaugurale degli Europei di volley maschile che si svolgerà in piazza Plebiscito a settembre. "Le iniziative di rilievo internazionale sono arrivate grazie all'autorevolezza che questa amministrazione e la città di Napoli hanno finalmente avuto - ha sottolineato l'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante - ma noi ci siamo concentrati tanto sulle infrastrutture da lasciare in eredità ai cittadini". Non solo competizioni: il calendario include format innovativi come la Notte Bianca dello Sport, il Pink Up Festival e lo Sport Kids Festival, pensati per favorire inclusione e partecipazione. Previste, inoltre, iniziative di divulgazione e promozione della cultura sportiva con conferenze, seminari, attività nelle scuole e giornate dedicate al benessere. Alla presentazione, tra gli altri, hanno partecipato il presidente di Aces Europe delegazione Italia, Vincenzo Lupattelli, il presidente del Comitato regionale Coni Campania, Sergio Roncelli, e il presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. 

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:03
Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionali
15:16
Rugby: Benetton ingaggia mediano italo-argentino Farias
14:40
Pallanuoto: anche Conte in tribuna a Napoli per test Italia-Montenegro
13:22
Milano Cortina, Fiamma olimpica oggi in Salento per la 23° tappa
12:28
F1, votano i team principal: Verstappen il migliore pilota del 2025