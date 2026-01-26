Rugby, Benetton: il tecnico MacRae lascerà il club a fine stagione

"Io e la mia famiglia siamo venuti a Treviso, e al Benetton, per una nuova avventura e sono molto grato ad Antonio Pavanello, Amerino Zatta e al club per avermi dato l'opportunità di allenare la squadra, sia come assistente che come capo allenatore negli ultimi 4 anni. Durante questo periodo sento di essere cresciuto e di aver imparato molto vivendo una nuova cultura. Credo che abbiamo fatto progressi notevoli come squadra, qualificandoci per i playoff, sia nell'URC che nelle Coppe Europee, e spero che abbiamo regalato ai nostri appassionati tifosi dei momenti che ricorderanno con affetto. L'anno scorso la mia famiglia si è ristabilita in Scozia per motivi scolastici, legati all'educazione dei miei figli. Speravo che l'accordo con il Benetton Rugby potesse protrarsi a lungo termine, ma come marito e come padre sto perdendo tappe importanti della mia vita familiare e avverto la necessità di tornare in Scozia per stare vicino alla mia famiglia. Per questo motivo lascerò il club alla fine della stagione".