Rugby, Benetton: il tecnico MacRae lascerà il club a fine stagione

26 Gen 2026 - 13:05
© IPA

© IPA

Il Benetton Rugby annuncia che l'head coach Calum MacRae ricoprirà il ruolo di guida tecnica della squadra fino al 30 giugno 2026, concludendo al termine di tale data la propria esperienza in biancoverde. Nel 2022 il tecnico scozzese è approdato alla corte biancoverde come specialista della difesa fino al 2025, all'interno dello staff di coach Marco Bortolami. Nell'estate del 2025 è stato nominato capo tecnico del Benetton Rugby.

"Io e la mia famiglia siamo venuti a Treviso, e al Benetton, per una nuova avventura e sono molto grato ad Antonio Pavanello, Amerino Zatta e al club per avermi dato l'opportunità di allenare la squadra, sia come assistente che come capo allenatore negli ultimi 4 anni. Durante questo periodo sento di essere cresciuto e di aver imparato molto vivendo una nuova cultura. Credo che abbiamo fatto progressi notevoli come squadra, qualificandoci per i playoff, sia nell'URC che nelle Coppe Europee, e spero che abbiamo regalato ai nostri appassionati tifosi dei momenti che ricorderanno con affetto. L'anno scorso la mia famiglia si è ristabilita in Scozia per motivi scolastici, legati all'educazione dei miei figli. Speravo che l'accordo con il Benetton Rugby potesse protrarsi a lungo termine, ma come marito e come padre sto perdendo tappe importanti della mia vita familiare e avverto la necessità di tornare in Scozia per stare vicino alla mia famiglia. Per questo motivo lascerò il club alla fine della stagione".

MacRae poi aggiunge: "Ringrazio Antonio e il club per la comprensione e il sostegno a questa decisione. Rimango pienamente focalizzato sul Benetton Rugby da qui alla fine della stagione, mentre puntiamo ai playoff di URC ed arrivare in fondo alla Challenge Cup. Infine, vorrei ringraziare il fantastico gruppo di giocatori, i miei colleghi allenatori e lo staff della Ghirada, per aver reso il mio periodo al Benetton Rugby così speciale. Con la nascita di mio figlio Rían qui, Treviso sarà sempre un posto molto speciale per la nostra famiglia dove tornare in futuro", spiega Calum MacRae. 

