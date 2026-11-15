Ciclismo: Seixas chiude la sua stagione con un'altra vittoria

15 Nov 2026 - 12:00
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Il ventenne Paul Seixas ha concluso con un'altra vittoria il suo anno di consacrazione, imponendosi davanti al campione del mondo Brandon McNulty nel Saitama Criterium, in Giappone. Il francese in questa stagione è diventato il più giovane vincitore del Giro di Lombardia, ha chiuso al quarto posto il suo primo Tour de France e ha vinto il Giro dei Paesi Baschi e la Freccia Vallone. "Sono davvero soddisfatto, è un ottimo modo per chiudere la stagione", ha dichiarato Seixas, che nel finale di gara ha avuto la meglio nel testa a testa con McNulty, mentre al terzo posto si è classificato il norvegese Torstein Traen.

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