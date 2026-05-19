Red Bull 400 Team Ascent: in 28 scalano un trampolino di ski jumping in Giappone

Uno dei concorrenti, Marston Sawyers, ha raccontato con entusiasmo il percorso di preparazione vissuto insieme agli altri creator: «Ci sono stati tanti bei momenti che hanno contribuito non solo alla conoscenza reciproca, ma a creare un forte legame e un’energia speciale. I creator provengono da Paesi molto diversi e da esperienze di vita completamente differenti; quindi, è davvero bello trovare un punto in comune e sapere che condividiamo tutti la passione per il fitness, per fare cose incredibili e per metterci alla prova con nuove sfide».



Le squadre, composte da due uomini e due donne, erano guidate da un capitano con già all’attivo almeno una partecipazione alla Red Bull 400. Gli altri tre membri di ciascun team sono stati sorteggiati durante la cena di benvenuto, poco più di 24 ore prima del via della competizione, lasciando ai quartetti pochissimo tempo per conoscersi e trovare rapidamente il giusto affiatamento.



La gara è iniziata con una mass start. Se da un lato il percorso e l’obiettivo finale – raggiungere la vetta nel minor tempo possibile – erano apparentemente lineari, dall’altro le tre prove speciali hanno messo duramente alla prova velocità, forza e capacità di lavorare in squadra dei creator.



La prima sfida, ideata da Ruy Ueda, poneva l’accento sul gioco di squadra: il tempo impiegato da ciascun creator per completare l’ascesa veniva sommato a quello dei compagni per determinare la classifica. Un sistema che incentivava i partecipanti a lavorare insieme, piuttosto che “attaccare” individualmente.



La seconda prova, ideata da Alexander Roncevic, era invece focalizzata sulla forza. Ogni squadra doveva trasportare un carico complessivo di 40 kg fino alla vetta del trampolino. Il peso poteva essere distribuito liberamente tra i quattro membri, ma con una regola fondamentale: una volta raggiunto il traguardo, nessuno poteva tornare indietro per aiutare un compagno. La corretta distribuzione del carico diventava quindi decisiva già prima della partenza.



Solo le prime tre squadre classificate al termine delle prime due manche hanno avuto accesso alla finale, ideata da Jason Paul. L’ultima prova era costruita attorno al tema della coordinazione e dei legami creati durante l’esperienza: una corsa a tre gambe. Ogni squadra è stata divisa in due coppie di creator che hanno affrontato la salita con una gamba legata a quella del compagno. A metà percorso, la prima coppia passava il testimone alla seconda, incaricata di completare l’ascesa fino alla vetta.



Da queste premesse è nata una competizione estremamente combattuta, in cui ogni partecipante è stato chiamato a dare il massimo in termini di resilienza mentale, spirito di squadra, capacità fisiche, gestione delle energie e attenzione al recupero sotto sforzo.



A conquistare la vittoria finale è stata la squadra composta da Imke Salander (Germania), Stien Edmund (Belgio), Heber Cannon (USA) e Ryota Takano (Giappone), che ha avuto la meglio sui team capitanati da Jannis Reichmuth (Svizzera) e Taylor Learmont (Canada). L'italiano Marco Tomasin si è distinto a sua volta, dando un apporto fondamentale alla sua squadra per centrare il terzo posto.