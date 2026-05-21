Roland Garros: Pellegrino prima volta nel main draw, battuto Cecchinato

Non è mai troppo tardi. A 29 anni Andrea Pellegrino da Bisceglie ha centrato per la prima volta un posto in un main draw Slam. Al 17esimo tentativo complessivo nei Major (in precedenza mai aveva raggiunto nemmeno il turno decisivo) il pugliese ha superato le qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (61.723.000 euro di montepremi), che si stanno disputando sulla terra rossa parigina (domenica il via alle sfide dei main draw). Al turno decisivo Pellegrino si è aggiudicato per 7-6(5) 6-2, dopo quasi due ore di lotta, il derby tricolore contro Marco Cecchinato, semifinalista nel'edizione del 2018, ribadendo così l'esito dell'unico precedente, disputato al primo turno del Verona Challenger 2024. Più tardi in campo anche il 19enne Federico Cinà, che si gioca un posto nel main draw con il canadese Alexis Galarneau (sfida inedita). Nel tabellone femminile venerdì turno di qualificazione anche per Lucia Bronzetti, opposta all'ucraina Katarina Zavatska (1-1 i precedenti, risalenti però entrambi al 2019).