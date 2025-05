Luciano Darderi ha concluso subito il suo percorso al Roland Garros 2025. L'italo argentino ha ceduto in 4 set a Sebastian Korda. Il numero 45 del mondo è stato sconfitto per 6-2 4-6 6-3 6-2 dallo statunitense che occupa la posizione numero 23 del tabellone dello slam parigino. Va avanti, invece, Casper Ruud che ha battuto in 3 set lo spagnolo Ramos-Vinolas per 6-3 6-4 6-3. Il vincitore del Masters 1000 di Madrid affronterà il portghese Borges.