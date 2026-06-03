Roland Garros: n.1 Sabalenka fa harakiri, Shnaider in semifinale

Clamorosa sconfitta di Aryna Sabalenka nei quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa, numero 1 del Mondo, è stata sconfitta in rimonta dalla russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta, che si è imposta in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Sabalenka, finalista lo scorso anno a Parigi, era in vantaggio 6-3, 5-3 prima di accusare un clamoroso blackout che l'ha portata a subire una serie di 10 game persi di fila. Per Shnaider è la prima semifinale in un torneo dello Slam, affronterà ora la polacca Maja Chwalinska.