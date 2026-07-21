Motociclismo, Aprilia ancora vincente nel BSB inglese

Prosegue il momento positivo per Aprilia nel British Superbike. Harrison Mackay è stato tra gli assoluti protagonisti a Brands Hatch, conquistando la vittoria nel quinto round della Pirelli Sportbike, la classe del campionato britannico dedicata alle derivate di serie.
Il pilota del team Armada SC31 Racing ha confermato quanto visto nel precedente round di Snetterton, dimostrando di avere un buon passo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dalla prima sessione di prove libere. Scattato dalla prima fila, Mackay ha dominato la gara, trionfando in solitaria con quasi cinque secondi di vantaggio sugli inseguitori.
Nella volata per il podio si è distinto anche Alfie Davidson. Il giovane talento del team INCompetition Aprilia ha chiuso con un positivo terzo posto, portando la seconda RS 660 sul podio e conquistando punti preziosi in ottica campionato. Bene anche Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing), autore di un solido quinto posto che ha consentito ad Aprilia di piazzare ben tre RS 660 nelle prime cinque posizioni.
Al termine del quinto round, la classifica generale vede ancora Alfie Davidson leader con 172 punti, con un vantaggio di 24 lunghezze proprio su Harley McCabe.