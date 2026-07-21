Motociclismo, Aprilia ancora vincente nel BSB inglese

Nella volata per il podio si è distinto anche Alfie Davidson. Il giovane talento del team INCompetition Aprilia ha chiuso con un positivo terzo posto, portando la seconda RS 660 sul podio e conquistando punti preziosi in ottica campionato. Bene anche Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing), autore di un solido quinto posto che ha consentito ad Aprilia di piazzare ben tre RS 660 nelle prime cinque posizioni.