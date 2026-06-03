Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

03 Giu 2026 - 18:25
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Sara Errani e Andrea Vavassori approdano alla finale del torneo di doppio misto al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La coppia azzurra, numeri 1 del seeding, ha battuto in semifinale il duo composto dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin in due set con il punteggio di 6-1, 6-4. 

Errani e Vavassori, che in tutto il torneo hanno ceduto un set soltanto (in un match rimontato in modo incredibile al secondo turno contro Stollar/Harrison), domani, giovedì 4 giugno dalle ore 12, si giocheranno il trofeo bis con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, che si sono imposti per 75 67(6) 10-5, dopo quasi due ore di lotta, sulla formazione composta dalla statunitense Asia Muhammad e dal croato Nikola Metkic.

Nelle bacheche di 'Sarita' e 'Wave' fanno bella mostra di sé già ben tre trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros nel 2025. In carriera i due si sono tolti grandissime soddisfazioni anche individualmente: la 39enne di Massa Lombarda vanta sei titoli Slam in doppio femminile, i primi cinque con Roberta Vinci e il più recente - Roland Garros 2025 - con Jasmine Paolini; per il 31enne torinese tre finali Slam in doppio maschile, tutte in coppia con Simone Bolelli.

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