Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Nelle bacheche di 'Sarita' e 'Wave' fanno bella mostra di sé già ben tre trofei Major, quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros nel 2025. In carriera i due si sono tolti grandissime soddisfazioni anche individualmente: la 39enne di Massa Lombarda vanta sei titoli Slam in doppio femminile, i primi cinque con Roberta Vinci e il più recente - Roland Garros 2025 - con Jasmine Paolini; per il 31enne torinese tre finali Slam in doppio maschile, tutte in coppia con Simone Bolelli.