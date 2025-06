Roland Garros, Bolelli-Vavassori fuori agli ottavi nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono usciti sconfitti dal match degli ottavi di finale di doppio del Roland Garros, secondo Slam del 2025 (56.352.000 euro di montepremi) in corso sulla terra rossa parigina. Gli azzurri, teste di serie n. 4 e finalisti uscenti del torneo, si sono arresi col punteggio di 6-2 7-6 (6) agli australiani Matthew Ebden e John Peers, n. 15 del seeding. Un match complicatosi sin dalle prime battute, con tre break subiti in altrettanti turni di servizio di Bolelli. Non è mancata la reazione, col recupero da uno svantaggio di un break nel secondo set. Nel tie-break finale, però, gli italiani non sono mai riusciti a portarsi avanti nel punteggio, pur avendo anche cancellato un match point sul 6-5. Per la coppia australiana, campioni olimpici la scorsa estate proprio sui campi del Roland Garros, ci sarà ora la sfida contro i britannici Joe Salisbury/Neal Skupski, teste di serie numero 8, che hanno battuto 76(5) 64 la coppia formata dal portoghese Nuno Borges e dal francese Arthur Rinderknech.