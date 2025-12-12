Ritmica: Amina Zaripova è la nuova coach di Fabriano e Sofia Raffaeli

Classe 1976, nata a Tchirtchik, nell'attuale Uzbekistan, Amina Zaripova negli anni ha seguito varie promesse russe, tra le quali Alexandra Ermakova e Yana Lukonina. Fu tra le prime a notare nel vivaio russo l'esordiente Kanaeva, oro a Pechino e Londra. Oggi è ricordata soprattutto per essere l'artefice del successo di Margarita Mamun, consacrata campionessa olimpica a Rio 2016. Dopo il ritiro di quest'ultima, ha portato Daria Trubnikova alla vittoria dei Giochi Olimpici Giovanili nel 2018, a Buenos Aires. Alla fine del 2023 entra nello staff tecnico della nazionale cinese, lavorando in sinergia con Anastasia Bliznyuk, allenatrice della Nazionale maggiore che nel 2024, a Parigi, sale sul gradino più alto del podio olimpico d'Insieme, davanti ad Israele e all'Italia di Emanuela Maccarani. In carriera Zaripova ha vinto in totale 5 titoli mondiali e 3 europei, anche se tutti in finali di specialità e mai nel Completo.