Ritmica: Amina Zaripova è la nuova coach di Fabriano e Sofia Raffaeli

12 Dic 2025 - 21:30

Amina Zaripova è la nuova coach di Sofia Raffaeli: l'allenatrice è stata presentata oggi in occasione della presentazione del Campionato Nazionale d'Insieme Gold, in programma nel week end, del 13 e 14 dicembre, al Palaprometeo, l'ex Pala Rossini al Conero, e la nuova allenatrice della squadra e delle sue atlete di interesse nazionale, tra le quali brilla l'olimpionica di Parigi Sofia Raffaeli.

Classe 1976, nata a Tchirtchik, nell'attuale Uzbekistan, Amina Zaripova negli anni ha seguito varie promesse russe, tra le quali Alexandra Ermakova e Yana Lukonina. Fu tra le prime a notare nel vivaio russo l'esordiente Kanaeva, oro a Pechino e Londra. Oggi è ricordata soprattutto per essere l'artefice del successo di Margarita Mamun, consacrata campionessa olimpica a Rio 2016. Dopo il ritiro di quest'ultima, ha portato Daria Trubnikova alla vittoria dei Giochi Olimpici Giovanili nel 2018, a Buenos Aires. Alla fine del 2023 entra nello staff tecnico della nazionale cinese, lavorando in sinergia con Anastasia Bliznyuk, allenatrice della Nazionale maggiore che nel 2024, a Parigi, sale sul gradino più alto del podio olimpico d'Insieme, davanti ad Israele e all'Italia di Emanuela Maccarani. In carriera Zaripova ha vinto in totale 5 titoli mondiali e 3 europei, anche se tutti in finali di specialità e mai nel Completo.

"Abbiamo già iniziato a lavorare intensamente - ha detto Sofia Raffaeli - Ho trovato subito con lei una bella sintonia e stiamo montando i nuovi esercizi che non vedo l'ora di farvi vedere. Amina è una tecnica dalle mille risorse, conosce tante persone nell'ambiente della ritmica e sono sicura che ci darà una grande mano". 

