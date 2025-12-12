"Insieme Gold", ad Ancona il secondo campionato nazionale di ginnastica ritmica

Ancona ospita questo fine settimana il secondo Campionato nazionale di Insieme Gold di ginnastica ritmica, che riunisce le migliori squadre giovanili italiane. Sabato 13 e domenica 14 dicembre al Palaprometeo Extra gareggeranno oltre 120 squadre, per un totale di 800 atlete, 300 tecnici e istruttori. La competizione coinvolge le categorie Allieve, Giovanili e Open, con atlete tra gli 8 e i 20 anni. Alla presentazione di questa mattina in Regione, con l'assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Andrea Facci e la campionessa olimpica Sofia Raffaeli, è stata ufficializzata la riorganizzazione tecnica della Ginnastica Fabriano con la nomina della nuova allenatrice Amina Zaripova, che guiderà Sofia Raffaeli, Anna Piergentili, Veronica Zappaterreni e le giovani promesse nazionali.
"Questo fine settimana le mie compagne saranno impegnate nelle gare di squadra che chiuderanno ufficialmente la stagione. - ha detto Raffaeli - Sono molto motivata e non vedo l'ora di mostrare nel 2026 il frutto del lavoro che stiamo costruendo in palestra". Zaripova ha aggiunto: "Mi piace molto stare a Fabriano. Le ginnaste sono molto brave e il clima in palestra è buono".
La Ginnastica Fabriano ha conquistato per otto anni consecutivi il titolo di campione d'Italia e nel 2025, con una squadra completamente rinnovata dopo il ritiro di Milena Baldassarri, ha ottenuto il titolo di vice campione d'Italia.