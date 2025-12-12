Logo SportMediaset

"Insieme Gold", ad Ancona il secondo campionato nazionale di ginnastica ritmica

12 Dic 2025 - 22:16

Ancona ospita questo fine settimana il secondo Campionato nazionale di Insieme Gold di ginnastica ritmica, che riunisce le migliori squadre giovanili italiane. Sabato 13 e domenica 14 dicembre al Palaprometeo Extra gareggeranno oltre 120 squadre, per un totale di 800 atlete, 300 tecnici e istruttori. La competizione coinvolge le categorie Allieve, Giovanili e Open, con atlete tra gli 8 e i 20 anni. Alla presentazione di questa mattina in Regione, con l'assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Andrea Facci e la campionessa olimpica Sofia Raffaeli, è stata ufficializzata la riorganizzazione tecnica della Ginnastica Fabriano con la nomina della nuova allenatrice Amina Zaripova, che guiderà Sofia Raffaeli, Anna Piergentili, Veronica Zappaterreni e le giovani promesse nazionali.

"Questo fine settimana le mie compagne saranno impegnate nelle gare di squadra che chiuderanno ufficialmente la stagione. - ha detto Raffaeli - Sono molto motivata e non vedo l'ora di mostrare nel 2026 il frutto del lavoro che stiamo costruendo in palestra". Zaripova ha aggiunto: "Mi piace molto stare a Fabriano. Le ginnaste sono molto brave e il clima in palestra è buono".

La Ginnastica Fabriano ha conquistato per otto anni consecutivi il titolo di campione d'Italia e nel 2025, con una squadra completamente rinnovata dopo il ritiro di Milena Baldassarri, ha ottenuto il titolo di vice campione d'Italia.

