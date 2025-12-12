"Insieme Gold", ad Ancona il secondo campionato nazionale di ginnastica ritmica

"Questo fine settimana le mie compagne saranno impegnate nelle gare di squadra che chiuderanno ufficialmente la stagione. - ha detto Raffaeli - Sono molto motivata e non vedo l'ora di mostrare nel 2026 il frutto del lavoro che stiamo costruendo in palestra". Zaripova ha aggiunto: "Mi piace molto stare a Fabriano. Le ginnaste sono molto brave e il clima in palestra è buono".